FIFA le levanta la sanción al Málaga de forma oficial y ya puede fichar

Es la mejor noticia posible para el Málaga. El equipo malaguista ya fichar. COPE Málaga lo adelantaba este mediodía y el club malaguista lo hacía oficial en sus perfiles de redes sociales más tarde. El Comité Disciplinario de la FIFA, a través de Pablo Primo ya le ha comunicado de forma oficial (Vía email) al Málaga, el levantamiento de la sanción que pesaba y que no podía firmar en las tres siguientes ventanas de fichajes. Una noticia muy esperada por el malaguismo y que ya es realidad, entre otras cosas, al acuerdo y pago de la deuda que existía con el meta turco Cenk Gonen, que aceptó cobrar solo el 10%, el resto será vía TAS.

Según me acaban de confirmar desde FIFA: Para conseguir levantar esta sanción, club y jugador tenían que llegar a un acuerdo. El final ha sido que Cenk Gonen solo cobrará el 10%. El resto quedará para una resolución futura del TAS, donde el Málaga puede ganarla. Acuerdo redondo. — Javier Bautista ? (@fjbautista) January 5, 2022

Es decir, FIFA quería que club y jugador llegasen a un acuerdo, eso ya es real y firmado, por lo que tras enviar toda la documentación y FIFA levantar esta sanción, ahora el resto de la cantidad exigida queda pendiente a la resolución del TAS, que incluso puede ser favorable al Málaga. Un acuerdo que es muy redondo para el club que gestiona José María Muñoz y que ha peleado todo para que el Málaga desde hoy ya pueda tener normalidad en cuanto a fichajes.

El #MálagaCF quiere confirmar a sus aficionados que la sanción de la FIFA ha sido levantada y que, por lo tanto, podremos inscribir jugadores.#Entidad — Málaga CF (@MalagaCF) January 5, 2022

VADILLO Y FEBAS LOS PRIMEROS

Y es que tras esta noticia se suceden otras. Hay varios frentes abiertos y la dirección deportiva tiene avanzadas varias negociaciones que se quieren hacer en el mismo día de hoy tras el OK de la FIFA a poder fichar con normalidad. Una de ellas es la de Álvaro Vadillo, jugador del Español que llegará cedido, incluso lleva en la ciudad desde ayer. La otra es la de Febas, que en Mallorca ya lo dan como cedido al cuadro malaguista. Incluso ya se ha despedido de sus compañeros. No serán los dos únicos en llegar. Negocia el Málaga con un central que mejore lo que hay, si no, seguirán con la idea de atrasar a Genaro en caso de necesidad.

AHORA YA SOLO FÚTBOL

Todas las buenas noticias llegan acompañadas de otras. Y es que en el plano ya deportivo, los 30 puntos que tiene el Málaga en la clasificación le da para seguir al acecho del sexto clasificado. Con diez puntos de distancia con el descenso, la plantilla malaguista ya mira al sexto, sigue mirando a esa posición y tiene ahora, antes del parón, el domingo el Sporting, que le recibirán en La Rosaleda. Se ha quitado un peso de encima y lo necesitaban, así lo destaca José Alberto, quien podría recuperar a Genaro, vuelve Brandom tras sanción y posiblemente a Jozabed. Roberto ya está al 100x100 con el grupo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado