Escassi, en COPE Málaga: “Sería un honor vestir la camiseta del Málaga, más no puedo decir ya”

Alberto Escassi y el Málaga se van a encontrar. Y lo que es mejor, las dos partes quieren. Manolo Gaspar, el director deportivo tiene el sí de Escassi y el malagueño, como quería y así lo ha demostrado en sus apariciones públicas, será jugador del Málaga. El acuerdo entre las partes es total y el mediocentro esperará al equipo donde quiere jugar, su Málaga.

Pero hay un matiz fundamental, casi que decisivo. Que La Liga autorice al Málaga a fichar, a dar de alta a nuevos jugadores. El club malaguista está sancionado y debe trabajar ahora en rebajar ese límite superado con la patronal para que ésta le levante el castigo.

El Málaga tiene en cartera a Mula, José Rodríguez y el propio Alberto Escassi, al margen de dos jugadores más que proceden de Segunda B y que el club malaguista le ha seguido. Pero hay que adelgazar el salario liga que le imponen. “Con que nos dejen fichar ya sería un éxito. José María Muñoz, el administrador judicial está trabajando y puede haber buenas noticias”, decía Manolo Gaspar en COPE Málaga hace una semana. Además también habló de Escassi a quien considera un jugador vital para el próximo Málaga y no esconde su jerarquía.

El propio jugador malagueño en una entrevista en exclusiva con COPE Málaga agradeció el interés malaguista, “me siento muy agradecido por sus palabras y por su interés”, contaba Alberto Escassi.

LLEGA LIBRE DEL NUMANCIA

Llegará libre al descender con el Numancia, tras un año durísimo, “Es algo muy doloroso, y mas en mi caso que llevaba cuatro años en el club. Me dieron mucho calo, era capitán pero bueno al final, la vida son ciclos, una puerta se cierra y otra se abre. Ahora estoy descansando más en lo psicológico que en lo físico. Sigo sin encontrar el porqué de esa segunda vuelta tan mala. Si te relajas al final te vas para abajo, entras en una dinámica mala y desciendes”, comenta

Escassi este año se destapó como goleador, con llegada arriba, ya que de central pasó al mediocampo haciendo goles, “a nivel personal ha sido una de las mejores temporadas, de las mejores, en el plano goleador este año fue el mejor. No es normal hacer siete goles. Soy una persona que más en lo personal, pienso en lo grupal. No ha servido para salvarse”, apuntó.

De su contrato dijo que no tendría problemas, “en mi caso me quedo libre, y en el caso de la plantilla del Numancia el 98% queda libre”.

CONFIRMA CONTACTOS

Tras todo esto y hablar con Manolo Gaspar ya en diciembre pasado, le llega la llamada y el fuerte interés del club de su vida, “respecto al tema Málaga, nunca me he escondido. No me escondo de mis sentimientos, de mis raíces, estuve seis años en el fútbol base en el Málaga, es un placer que nuestros caminos se juntasen otra vez. Estamos hablando, hay contactos, no está cerrado, pero estamos en conversaciones, mentiría si digo que hay algo cerrado. El mundo del fútbol da muchas vueltas, mira lo que pasó con Okazaki el pasado año. Hasta que no se firme no hay nada hecho. Hay contacto, hay interés y ambas partes vamos en el mismo sentido, espero llegar a un acuerdo pronto. Pero hasta que no sea oficial no hay nada seguro”, comentó. Estaba claro que sus ganas están al 100%.

Además, el jugador malagueño señalaba que, “hay que esperar, hay que ser cautos, y en mi caso aun no ha terminado la liga, hay un porcentaje ahí sobre la posibilidad que se habla de darse liga de 24 equipos. Aunque si digo, es mi pensamiento personal, que es muy complicado que haya liga de 24 equipos. Lo veo que es bastante complicado”, subrayó.

MALAGUEÑO Y MALAGUISTA

Sobre su pasado malaguista, Escassi señalaba en COPE Málaga como fue su salida del club donde ahora, catorce años después, puede volver, “me fui con 17 años, hubo rumores alguna vez, algunos ciertos y otros inciertos, Hubo pocos años que quedé libre, los demás tenía contrato y era difícil. Sería un placer que nuestros caminos se encontrasen. Para mi seria un honor y un privilegio vestir la camiseta del Málaga, ya no puedo decir más, aquí tengo la familia que son abonados. Recuerdos que hace unos años, nos dieron descanso en Soria y me vine a Málaga y fui a ver el Málaga-Leganés, nunca escondí lo que siento por el Málaga”, señala con ilusión.

Sobre su forma de jugar, el central, cambiado a mediocentro señalaba que, “soy una persona que por mi forma de ser voy a por todas, siempre profesional. Si mi hermano está en el otro equipo, lo voy a matar, futbolísticamente. Siempre lo hice. Al Málaga desgraciadamente le hice ya dos goles, cosas del fútbol”, apunta.

Preguntado sobre la épica salvación del Málaga apuntaba que, “tengo varios amigos en el Málaga, en el vestuario, para mi lo que hizo el equipo es por su vestuario. Cualquier otro equipo sin ese vestuario, hubiera sido más difícil sacarlo. Lo hizo fenomenal y le sobró un partido”, dijo.

No se pone fecha para ir al Málaga puesto que no depende de él en su extensión, por lo que hará trabajo de por libre a la espera de cerrar todo, “no me poco fecha. Estoy ahora de descanso. Necesitaba una semana de relax, ahora ya entrenaré por mi cuenta y esperaré”, subrayó.

Por último, el que puede ser primer fichaje del Málaga resaltó la ilusión de los suyos, “de cara a mi familia están muy contentos, con mucha ilusión, pero yo trato de esconderla, soy cauto, ir tranquilo, porque como digo el mundo del fútbol es complicado y raro. Hasta que no se firme y esté firmado. Es que si no se hace por algún motivo, luego el palo es más duro”, comenta con especial ilusión a la vez que con realismo.