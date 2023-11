La dura experiencia de correr carreras extremas: "Algunos dicen que estamos locos"

30 horas corriendo, 132 kilómetros, un desnivel positivo de 6700 metros positivos y una batalla constante contra lo mental y lo físico. El pasado fin de semana más de 300 corrredores participaron en la carrera ultra Vuelta del Genal, una carrera de montaña que recorre 15 pueblos de esta zona de Málaga.





EN PRIMERA PERSONA

Detrás de estos corredores hay cientos de historias, historias de sacrificio, lucha y superación. Uno de esos corredores es Juan García, policía local de Benahavís de 55 años que entre turno y turno del trabajo se dedica a correr carreras de montañana. Al contrario que otros corredores, Juan no tiene entrenador ni un plan de entrenamiento específico, sale a correr por puro entretenimiento. Hasta bien entrado los 40 no había corrido ni una sola carrera, él mismo explica los motivos que le llevaron a correr: “Empecé a correr de improviso. Yo fumaba y cuando lo dejé, para no volver a caer, decidí practicar algún deporte. Yo he jugado al baloncesto, pero tengo las rodillas castigadas y empecé a correr. Comencé con carreras de 3 kilómetros, de 6, de 10, al final esto engancha y cada vez quieres más”,relata Juan.



Lluvia, viento y barro son algunos de los elementos contra los que pelear









SACRIFICIO Y SUPERACIÓN

La vida está llena de pruebas y desafíos, más ella del físico la mente es algo fundamental para poder soportar este tipo de pruebas. Para poder acabar estas pruebas y como díria el Cholo Simeone hay que ir kilómetro a kilómetro: “Yo si por algo me caracterizo es por mi mentalidad, en este tipo de prueba me voy planteando ir de pueblo en pueblo y no pensar más allá.”

Las condiciones meteorológicas no acompañaron en esta última prueba. Si ya es duro correr este tipo de pruebas Juan y sus compañeros tuvieron que hacer frente a la lluvia, el viento y el barro. Eso unido al camino que tienen que afrontar y a los nervios previos provocan en el corredor una fatiga aumentada: “No pude preparar la prueba como me hubiera gustado, en los días previos se pasa muy mal. Tienes nervios, cosquilleo en la barriga, duermes poco y mal. Correr esta prueba es estar 48 horas sin dormir.”

El desnivel positivo acumulado fue de 6700 metros





EXPERIENCIA Y RETO

Cada corredor está obligado a llevar: luz trasera y frontal, manta térmica, un cortaviento, pantalón o malla por debajo de la rodilla, gorra, vaso y un recipiente de un litro. Juan nos explica como vive el desarrollo de la carrera: “En cada punto de avituallamiento paramos para hidratarnos, descansar un poco, cambiar las zapatillas y poco más. No da tiempo a dormir ni nada”

La naturaleza ayuda a sobrellevar la prueba









Para Juan García era su tercera carrera al Genal, previamente ha corrido los 101 km de Ronda, la Carrera africana en Melilla, las 100 millas de la Sierra del Bandolero en la provincia de Cádiz y como objetivo se pone la carrera de los Bosques del Sur. Algunos, su familia incluida, le dicen que está loco: “Te dicen que es demasiado, que pare, que estoy loco... pero en el fondo sí siento el apoyo”

El ganador de la prueba, Juan Miguel Chacón empleó 15 horas y 25 minutos y en categoría femenina, Piedad Quesada paró el cronómetros en 18 horas y 48 minutos, pero Juan Andrés García Botín y los otros tantos corredores amateurs el mejor trofeo es la satisfacción de acabar la carrera y sentirse bien con ellos mismos.