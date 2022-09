El doctor de la Varga da las claves sobre la recuperación de Araujo: "Llegará al Mundial de Qatar"

El jugador del F.C. Barcelona, Ronald Araujo, empieza la cuenta atrás para su recuperación. El defensa uruguayo ha sido intervenido quirúrgicamente de una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. La operación se ha llevado a cabo en Finlandia, en la ciudad de Turku, a cargo del doctor Lasse Lempainen y la supervisión de los servicios médicos del F.C. Barcelona. La gran duda es su periodo de recuperación y si llegará al Mundial de Qatar que se disputa en noviembre.

El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínicaCAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, explica en qué consiste este tipo de lesiones: "Una avulsión es un arrancamiento del músculo por completo de su inserción en el hueso. La musculatura aductora de cadera es la que se encarga de aproximar el muslo a la línea media, de juntar las piernas, a diferencia de la musculatura abductora que es la que se encarga de separar las piernas. Existen 5 músculos aductores, originándose todos en el pubis desde donde traccionan del fémur, a distintos niveles, para aproximar la pierna. De entre ellos, el aductor largo es el que con más frecuencia se lesiona, siendo el causante de las pubalgias cuando se degenera de forma crónica, y de las roturas agudas cuando se realiza una aducción forzada contra resistencia al cambiar de ritmo o dirección o al chutar", explica en primer lugar el reputado cirujano.





DETALLES DE LA OPERACIÓN

El doctor De la Varga, además explica en que consiste la intervención quirúrgica y que es lo que se ha encontrado en la operación el doctor Lasse Lempainen: "De los posibles tipos de roturas musculares, el único que puede requerir tratamiento quirúrgico es la avulsión. Una rotura en el vientre muscular, por grande que sea, nunca se puede solucionar con cirugía. El músculo no se puede coser, pues no aguanta la sutura, se desgarra. Cuando un músculo se avulsiona, se arranca, su parte tendinosa del hueso y para recuperar la integridad anatómica es necesesario operarlo y reanclar el tendón en su sitio. Esta opción quirúrgica es obligatoria en casi todos los músculos para poder recuperar adecuadamente la funcionalidad. Pero no en el aductor largo. Puesto que hay 5 músculos aductores con la misma función, la pérdida de uno de ellos no conlleva una merma física, pues es perfectamente compensado. De hecho, el tratamiento de las pubalgias recalcitrantes que no responden a ningún tratamiento es seccionar, cortar el aductor largo, causante del dolor, desapareciendo las molestias y sin que se pierda potencia muscular. Por lo tanto, se podría dejar el aductor avulsionado sin operar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





PRESENCIA EN EL MUNDIAL DE QATAR

Aunque el periodo de recuperación no ha trascendido el reputado, queda en el aire su presencia con Uruguay en el Mundial. La selección charrúa debuta el 24 de noviembre ante Corea del Sur, es decir dentro de ocho semanas escasamente: "Con el tratamiento quirúrgico y reposicionamos el músculo en su sitio con ayuda un anclaje intraóseo, y realizamos posteriormente un cuidadoso programa de rehabilitación, es garantizable que en 6 semanas el jugador esté corriendo, llegando, aunque por los pelos para debutar con su selección. Pienso que se ha tomado la decisión acertada y que Araujo jugará el mundial", explica el doctor Vicente De la Varga.

También te puede interesar:

El doctor De la Varga da las claves sobre la nueva operación de Márquez: "Ha sufrido un tormento"

El doctor De la Varga explica los motivos de la plaga de lesiones musculares que afecta a los futbolistas