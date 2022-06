El doctor De la Varga da las claves sobre la nueva operación de Márquez: "Ha sufrido un tormento"

El calvario de Marc Márquez parece que no cesa, el pasado sábado, el 8 veces campeón del mundo de motociclismo anunciaba que, de nuevo, debía pasar por el quirófano para subsanar graves molestias en el brazo derecho. De esta manera, el campeón de Cervera, ha sido intervenido quirúrgicamente por cuarta vez de su brazo derecho, en este ocasión de una "malrotación en su húmero derecho."

Esta intervención ha sido llevada a cabo por uno de los mejores especialistas de cirugía de hombro y de codo a nivel mundial, que es español y que trabaja en la clínica Mayo, el Dr. Joaquín Sánchez-Sotelo.









INICIO DEL CALVARIO

El calvario de Marc Márque comenzó el 19 de Julio de 2020 cuando sufrió una caída en el circuito de Jerez fracturándose su húmero derecho, siendo operado esa misma noche. A los 13 días, y tras una aparentemente milagrosa recuperación, se volvió a fracturar, esta vez por la rotura de la placa de titanio que le pusieron. Como recuerda el doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, las causas del fallo fueron: "Una insuficiente estabilidad de la fractura y no advertir al piloto de que se tomara las cosas con más calma. Le cambiaron la placa por una más gruesa y aportaron injerto óseo para favorecer la consolidación, pero no fue bien. Una infección y la falta de vitalidad del hueso condicionaron que la fractura no pegara y en diciembre de 2020 fue de nuevo intervenido, ya por tercera vez, realizándose un injerto libre pediculado, una compleja cirugía que consiste en colocar en el foco de fractura un fragmento de hueso extraído de otra localización, junto con la arteria que lo nutre de sangre, que le da la vida. Esa arteria se anastomosa a la arteria principal del brazo para que injerto óseo se mantenga vivo y haga que el foco de fractura desvitalizado acabe pegando. Y esta vez sí. La fractura acabó consolidando y en abril de 2021 Márquez volvió a los circuitos".

NUEVA OPERACIÓN QUIRÚRGICA

Todo parecía que volvía a la normalidad y que la mejor versión del piloto catalán volvería a verse en los circuitos de todo el mundo. En la temporada de su retorno ganó tres carreras, hizo cinco podios, quedando séptimo en la general. Sin embargo, en los dos meses que llevamos de la presente temporada 2022 las sensaciones de Márquez no han sido satisfactorias y las causas la encontramos en una malrotación en su húmero derecho: "Normalmente las articulaciones del codo y del hombro no se encuentran en el mismo plano. La cabeza del húmero en el hombro está rotada una media de 30º hacia atrás respecto al eje transversal del codo y esta rotación se denomina retroversión, la cual es muy importante, pues nos permite poner la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo, pronar o supinar, sin variar la posición del hombro o del codo. Cuando se produce una fractura compleja en un hueso con forma de tubo, como es el húmero, y se intenta reparar por tres veces, como ha sido en el caso de Márquez, es fácil que la parte distal, más cercana al codo, quede rotada con respecto a la parte proximal cercana al hombro, al buscar el cirujano que haya la mayor superficie de contacto entre los fragmentos para que la fractura pegue. Esta deformidad residual se denomina malrotación", explica del doctor De la Varga sobre la actual dolencia del motociclista español.

El experto traumatólogo, incide en que este tipo de lesiones son tolerables: "Dentro de ciertos límites una malrotación pequeña es bien tolerada por cualquier persona, pues el defecto de rotación se compensa puntualmente con rotaciones de hombro o del codo, pero no ocurre lo mismo en un piloto de moto GP. Para poder asir el manillar de una moto que pesa 160 kilos y desarrolla 250 caballos de potencia e ir cambiando el peso en las curvas para compensar la fuerza centrífuga se requiere una pronación completa del antebrazo sin forzar la posición del codo o del hombro. Con una malrotación de húmero, para conseguir la pronación completa y poder asir el manillar con firmeza hay que rotar el hombro hacia dentro y levantar el codo".

Con esta premisa, queda claro el sufrimiento de Márquez para mantener el control y la fiabilidad de la moto: "Mantener esa posición forzada durante los 45 minutos ininterrumpidos que dura una carrera puede convertirse en un tormento, pues empezarán a sobrecargarse y a doler la muñeca, el codo y el hombro impidiendo el manejo adecuado de la moto, con agotamiento, pérdida de reflejos y de velocidad, enviándonos al suelo al menor contratiempo", subraya el doctor De la Varga.

PERIODO DE CONVALECENCIA

La cirugía a la que se ha sometido Márzquez no es sencilla y está al alcance muy pocos cirujanos: "Ha consistido en corregir el defecto de rotación con una exactitud milimétrica, con ayuda de una plantilla personalizada impresa en 3d a partir los escáneres del brazo del piloto. Para ello se corta el hueso, se rota y se estabiliza con una o dos placas atornilladas. La complejidad en el caso de Márquez radica en que había muy poco espacio para realizar ese corte y colocar las nuevas placas, pues casi todo el húmero estaba ocupado por la placa de la fractura previa, e intentando no tocar la desvitalizada zona de la fractura inicial que además había tenido una infección previa", explica Vicente De la Varga.

A partir de ahora comienza la cuenta atrás, la temporada 2022 ya está perdida para Marc Márquez, que ahora pone el contador para regresar con fuerza la próxima camapaña: "Si no surgen complicaciones, y esperemos que el piloto haya cubierto ya su cupo, en seis meses podremos verlo de nuevo montado en su moto preparándose para recuperar su trono en 2023", apunta el doctor De la Varga.

