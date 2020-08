Diego Rivas (AFE): "Nos sentimos engañados, nos dijo unas cosas y realmente estaban haciendo otras”

El secretario general de AFE, Diego Rivas ha señalado en COPE Málaga sobre el ERE del Málaga que, “los jugadores están enfadados, no por la medida del ERE si no como se ha producido. Desde el año pasado tenían deudas y les han dado facilidades de pago, aplazando cantidades, así se lo pidió el administrador judicial a cambio de su tranquilidad y que sus contratos no se tocarían y al paso de unos días les ha metido en el ERE. Nos sentimos engañados, nos dijo unas cosas y realmente estaban haciendo otras”, apuntó.

Diego Rivas señaló además que, “los jugadores de buena fe han aplazado esos impagos, e incluso hay impagos de esta misma temporada. Lo que quiere AFE es que como el club ha activado una herramienta como es el ERE, pues que quiten eso y retiraremos las denuncias. Claro que los jugadores van a ir a la denuncia”, subrayó.

Rivas, en voz de AFE, quiso apuntar además en COPE Málaga que, “no todos los jugadores han firmado, otros si llegaron a un acuerdo por que se fiaron del administrador judicial, de buena fe, atendiendo que siguiera el club y quieren al Málaga, dieron facilidades y el administrador judicial les dijo que estuvieran tranquilos, y ahora a los inscribibles les mete en el ERE a todos los jugadores que pueden ser inscritos”, dijo.

MALA MEDIDA

Diego Rivas señalaba sobre la medida del Málaga que, “yo creo que de buena fe se puede llegar a un acuerdo. No es culpa del jugador un contrato alto, es una mala gestión del Málaga. Los jugadores han demostrado que con diálogo pueden encontrar una buena salida”, apostilló.

En consulta con el secretario general de AFE, Rivas apuntaba sobre la gestión que, “el club no maneja más allá de una semana, el club debe trabajar para futuro, si llega a un acuerdo para aplazar deuda, debe tener una visión mayor, el enfado es ese, llegan acuerdos, no todos, y al día siguiente de firmarlos se encuentran que les mete en un ERE. Son más de tres jugadores los que no han firmado ese acuerdo".

COMISIÓN NEGOCIADORA

Los pasos de AFE serán estando pendientes, “hay que crear una comisión negociadora, seguiremos atentos e intentar defender a nuestros compañeros y llegar a un acuerdo. Nuestro trato con José María Muñoz es cordial, diferimos en los puntos de la reunión”.

Además, en opinión de Diego Rivas, la labor del Málaga de aplicar un ERE a su plantilla, “puede sentar un precedente. Esto va en contra de los jugadores y del fútbol en general, esto no beneficia a nadie, ni incluso al club. AFE somos los jugadores y los jugadores son AFE, no hacemos nada que no nos digan ellos”, concluyó.

La denuncia de entre tres y cinco jugadores, en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo, haría que la entidad tuviera que finiquitarles al momento para evitar denuncia por impagos. Eso conllevaría a un contratiempo para el club que se encuantra inmerso en fichajes, por el salario mínimo, para la presente temporada. Pero el Málaga ya lo tendría adaptado.