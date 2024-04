Se cumplen once años del "robo" que el Málaga sufrió en Dortmund

Once años ya como pasa el tiempo. Tal día hoy el Málaga disputaba su último partido en Champions, su último partido en Europa. El célebre robo de Dortmund, el árbitro escocés Craigh Thompson perpetraba uno de los arbitrajes más infames en contra de un equipo. El gol de Felipe Santana, con hasta tres jugadores en fuera de juego, aún hoy es recordado, no solo por los aficionados malaguistas, si no, por todos los aficionados al fútbol. La reacción de Pellegrini, Joaquín, Demichelis o Baptista tras la derrota mostraba el sentir y el malestar del malaguismo.





ALINEACIONES

Willy Caballero; Gámez, Demichelis, Sánchez, Antúnez; Toulalan, Camacho, Joaquín (Portillo, m. 87), Duda (Eliseu, m.74); Isco y Baptista (Santa Cruz, m. 84).





Weidenfeller; Piszscek, Subotic, Santana, Schmelzer; Bender (Sahin, m. 72), Gündogan (Hummels, m. 86); Blaszczykowski (Schieber, m. 72), Götze, Reus; y Lewandowski.

La afición del Málaga vuelve a dar una lección a todos. Cientos de aficionados a las 5:30 am esperan a sus héreoes. pic.twitter.com/JiqbZ76VMW — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 10, 2013





ALEGATO DEL MALAGUISMO

Tal fue la indignación y la conmoción en Málaga que en COPE Málaga iniciamos una campaña de firmas para mostrar a la UEFA el malestar de la afición malaguistas. Este fue el alegato que se mandó al organismo europeo:

"La ILUSIÓN de una AFICIÓN se desvaneció en Dortmund debido a la más que discutible actuación arbitral. Solo la persecución que ha sufrido el Málaga CF por parte de la UEFA ha podido acabar con los sueños de un equipo que ya es LEYENDA. Debido a la frustración que padecen miles de seguidores malaguistas, desde el Grupo en Cope Málaga, queremos que vuestra voz se escuche en el máximo organismo del fútbol europeo y vamos a ayudaros. Solo la injusticia ha podido con un equipo que ha sido la admiración del fútbol europeo en la presente temporada. No queremos un trato preferente con otros equipos. Solo exigimos que se trate al Málaga igual que a otros clubes. Ni los presupuestos ni el palmarés justifican el trato desigual. Estamos hartos de que a los equipos pequeños se les ningunee y no se les tenga en cuenta. Aunque ya no hay marcha atrás, los malaguistas merecen una disculpa por el agravio sufrido. Basta ya. Todos merecemos las mismas oportunidades y todos tenemos derecho a la gloria"

El alcalde de Málaga firma en Cope Málaga el documento que acredita las 17.000 firmas del Alegato del Malaguismo... pic.twitter.com/geTiCwBWFw — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 22, 2013





Más diecisiete mil firmas se recogieron y fueron entregadas a la UEFA por parte del ayuntamiento de Málaga en nombre de los oyentes de COPE Málaga.

NOTICIA: Michel Platini responde al Alegato malaguista de Cope Málaga. Se desmarca de la sanción en este documento. pic.twitter.com/lkFk1jpWF1 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) May 29, 2013









Años después, el protagonista de aquella acción, Felipe Santana, reconocía que con VAR su gol y el del Málaga tendrían que haberse anulado: "Con VAR está claro que mi gol se tenía que haber anulado, pero también el gol de Eliseu", decía el brasileño.

9 de abril, una fecha marcada de por vida por el malaguismo y que cambió para siempre la historia del Málaga.