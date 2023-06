El "caso Al Thani" queda en suspenso

Nuevo parón al "Caso Al Thani" que mantiene al Málaga judicializado desde febrero de 2020. El asunto lejos de avanzar se sigue eternalizando en el tiempo y no parece tener visos de solución. La última novedad es la paralización del proceso hasta que se resuelva la querrella presentada por Dumet Grayeb, que acusa a la jueza de prevaricación.

DEMANDA AL TSJA

En el auto enviado a las partes personadas en el procedimiento, la jueza indicó que "visto el contenido de la Diligencia extendida por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, y presentada que fue en el día de ayer ante la Presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga", acuerda, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.2 LOPJ", la suspensión "de la causa en tanto no se resuelva por la Sala Competente de la Audiencia Provincial o transcurra el plazo previsto".



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su parte, recaba información al juzgado y tendrá que decidir sobre la querella que ha interpuesto Dumet Grayeb, debido a que la magistrada no le reconoce su condición de accionista tras adquirir una acción en la ampliación de capital iniciada hace varios años por el que fuera presidente del Málaga Fernando Sanz antes de la venta al actual dueño de la entidad, Abdullah Al Thani. Grayeb en un principio estaba personado en el "Caso Al Thani", pero al no considerársele accionista del Málaga se le excluyó de la misma y por ello el motivo de la demanda.

DECISIÓN EN BREVE

El TSJA deberá ahora decidir si admite a trámite la querella, o si queda desestimada la demanda. Hasta que el tribunal se pronuncie, se espera que antes de final de este mes de junio pronuncia su veredcito, jueza no podrá tomar ninguna determinación. Las únicas decisiones que sí podrá abordar mientras el proceso está paralizado es la prórroga de la instrucción del caso, o la renovación del administrador judicial, algo que se produce automáticamente cada seis meses, siempre y cuando, la jueza no determine lo contrario.

En caso de que el TSJA admita a trámite la querella de Grayeb, la titular del juzgado de instrucción número 14, será apartada del caso y tendrían que designar un nuevo juezo para hacerse cargo del "Caso Al Thani" algo que diltaría el proceso hasta un tiempo indefinido.