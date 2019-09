Casimiro: "Me gusta mucho el equipo que tengo"

Se acaba la temporada y el "nuevo" Unicaja comienza la competición oficial. El equipo debuta este miécoles a las 20 h en el Nou Congost ante el Baxi Manresa. Ha sido una pretemporada atípica. De los seis partidos disputados sólo en uno estuvo toda la plantilla a las órdenes de Luis Casimiro. El balance de resultados no ha sido muy esperanzador una victoria y cinco derrotas. Las siete caras nuevas del equipo tendrán que acoplarse con la competición en marcha: "Es pronto para analisis profundos. Estamos conociéndonos y estamos definiendo roles. Nos va hacer crecer la competición. Llevamos 5 días juntos y hemos jugado sólo dos partidos juntos. La pretemporada ha servido sólo para hacer trabajo", analiza Casimiro.

El equipo abre el telón de la competición en Manresa, lugar donde Casimiro es una deidad, no en vano fue capaz de ganar la liga con el equipo catalán en uno de esos milagros que de vez en cuando se dan en el deporte: "Manresa es una cancha complicada siempre y ellos se sienten cómodo con el calor de su público. Juegan bien con el pase y tacticamente. Tenemos que estar sólidos en defensa y en el rebote y tomar buenas decisiones en ataque. El esfuerzo y actitud máxima, estoy contento con lo que tengo".

Me cuesta hablar de un jugador que no es nuestro ahora. Francis tiene claro lo que quería y sabía que para jugar minutos tenía que salir y así lo entendió. Todas las decisiones son consensuadas en el club a nivel de fichajes.

Luis Casimiro afronta su segunda temporada consecutiva en Unicaja y lo hace con ilusión: "Después de 21 temporadas desde mi debut y esta mañana me analizaba y estoy expectante con ilusión, ganas. Me gusta mi equipo. Me encuentro feliz. Tras 21 años estoy super ilusionado. Trabjo en un sitio increible en un gran club y en una ciudad impresionante y una gran afición. Encantado de poder seguir".

La mayoría de los jugadores que han sido presentados han hablado que el objtivo es que el club vulva a la euroliga: "Estoy con ellos. El objetivo es hacer un gran papel en todas las competiciones, pero por más decirlo no se consigue. No puedo trabajar más allá del trabajo diario. Todavía estamos en contrucción y hay que insertar nuevas piezas.Si hacemos un buen trabajo y con ambición y la consecuencia serán las victorias".

Casimiro tiene clara la clave para hacer un buen inicio de temporada: "Nos pueden faltar cosas tácticamente pero no nos puede faltar la mentalidad. Eso es lo que queremos cultivar para que las cosas poco a poco se vayan colgando en su sitio".

El técnico de Unicaja también analizó la liga: "Siempre la mejor liga es la ACB. Este año hay muchos NBA lo que han venido o retornado aa la liga y no al revés Hay equipos con una gran inversión. Esta liga siempre ha sido muy competitiva nunca ha habido un partido fácil. Va a seguir siendo igual de apasionante.Si los grandes trasanlánticos no se ponen a hacer su trabajo pueden perder y algunos entrenadores extranjeros no son capaz de entender esto".

El inicio de competición de Unicaja será muy exigente con tres partidos en sólo una semana: Manresa, Iberostar Tenerife y Buducnost.

El partido Baxi Manresa - Unicaja lo podrás seguir íntegramente a partir de las 19 h de este miércoles. en el 97.1 FM, 93.4 FM, 882 AM y cope.es/malaga