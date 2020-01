Casademont Zaragoza rival de Unicaja en los cuartos de final de Copa del Rey

No se puede quejar Unicaja de la suerte que ha corrido en e el sorteo de la Copa del Rey, luego será la cancha la que determine los vencedores, pero a priori el cuadro que le ha tocado hasta la fina es asequible. El Casademont Zaragoza será el rival de los malagueños en el cruce los cuartos de final, por lo tanto evita a Real Madrid y Barcelona en la primera ronda, y no sólo eso, no vería las caras con ninguno de ellos hasta una hipotética final. Y es que Unicaja irá por el otro lado del cuadro y en caso de eliminar al equipo maño, equipo revelación de la primera vuelta de la ACB, en semifinales se vería las caras con el ganadro de la serie entre Iberostar Tenerife y Morabanc Andorra.

La historia a veces es caprichosa, Unicaja y Zaragoza reeditarán el duelo de cuartos de final de la última copa celebrada en el Martín Carpena en el año 2014. Por aquel entonces, el equipo maño daba la sorpresa y eliminaba contra pronóstico a Unicaja que accedía al torneo del ko como cabeza de serie y anfitrión. Seis años después, ambos equipos vuelven a verse las caras, y Unicaja podrá tomarse cumplida revancha de aquel enfrentamiento que tanta decepción causó en el equipo que por aquel entonces dirigía Joan Plaza.

Así queda el cuadro de partidos de la Copa del Rey y los horarios:

Jueves 13/02 19:00 h.

Barça – Valencia Basket

Jueves 13/02 21:30 h.

Real Madrid -RETAbet Bilbao

Viernes 14/02 19:00 h.

Iberostar Tenerife – MoraBanc Andorra

Viernes 14/02 21:30 h.

UNICAJA – Casademont Zaragoza

Sábado 15/02 18:30

Semifinal 1

Sábado 15/02 21:00 h.

Semifinal 2

Domingo 16/02 18:30 h.

Final