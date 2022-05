Carlos Suárez se despide de Unicaja tras nueve años: "Ha sido el club más importante de mi vida"

Ha sido un emblema de Unicaja. Nueve temporadas, 437 partidos y la Eurocup que levantó en Valencia el 5 de abril del 2017. Además, gran jugador y mejor persona. Un capitán. Y es que el ala-pívot Carlos Suárez ha dicho este viernes adiós al club de su vida, el Unicaja, tras nueve temporadas en el club cajista, y ha afirmado que se va "como un malagueño más" y agradecido por las "muchas cosas" que le ha dado la entidad y la ciudad.

"NI EN SUEÑOS"

Sin emocionarse mucho pero con un nudo en su garganta, Suárez decía que, "ni en mis mejores sueños pensé que iba a hacer la carrera que he hecho en el Unicaja”, subrayó Suárez, acompañado por la plantilla, el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, familiares y el entrenador que le fichó, Joan Plaza, con el que estuvo cinco años y consiguió la Eurocup, “el momento más importante" de su carrera "porque nadie lo esperaba”.

Carlos Suárez, el jugador no malagueño con más partidos disputados con el Unicaja, con 437, dijo que si le dicen cuando llegó que iba a "estar nueve temporadas, hubiera dicho que estaba loco”, aunque ahora se va con agradecimiento y con la certeza de que ha estado en el club de su vida.

El jugador de Aranjuez, de 35 años, señaló que "el mejor momento" es cuando ganó la Eurocopa de 2017 ante el Valencia Basket, en La Fonteta, y que los peores han sido “las lesiones” o la pandemia, que fue complicado”. Además, añadió que a partir de ahora quiere "seguir jugando", aunque su futuro "estará en Málaga" porque su casa está "aquí: eso es lo que tengo asumido”, señaló.

"Ahora mismo no tengo ni idea y el único objetivo ahora es recuperarme de la lesión en el gemelo", apuntó el madrileño, quien apuntó que "lo que venga ya se verá", aunque si el Unicaja quiere contar con él estará "encantado".

MUCHO CARIÑO

Indicó que la temporada para él “ha sido complicada por muchos factores" como las lesiones o los resultados, pero sintió el cariño de la afición, de sus compañeros y del club, por lo que se siente “muy agradecido”.



Carlos Suárez ha jugado 437 partidos, es el jugador con mayor valoración en la historia de Unicaja, el segundo máximo reboteador con 1772 capturas, el cuarto en tiros libres anotados con 670 o el quinto en asistencias con 822, según la web del equipo cajista.

SU CARTA DE DESPEDIDA

"Hola a todos:

Después de nueve años es normal que este paso de decir adiós sea tan complicado, pero es un paso que hay que dar en algún momento. toca afrontarlo, y me gustaría hacerlo siendo agradecido con todos los que he podido compartir una etapa tan maravillosa de mi vida. compañeros de equipo, entrenadores, la gente del club… ¡muchas gracias a todos por haberme hecho sentir uno más desde el primer día!

Quiero tener una mención especial para dos personas, que fueron quienes me trajeron aquí. Joan Plaza por apostar por mi, por convencerme para dar este paso, yo ya tenía marcado otro camino pero por suerte tuvimos aquella conversación. y también a Eduardo García, presidente durante tantos años, gracias por el apoyo y la dedicación al equipo. no quiero olvidarme de Antonio Jesús López Nieto, aunque hayamos compartido menos experiencias, estoy muy agradecido por su trato en una temporada tan complicada en los resultados.

Se va del Unicaja otra persona distinta a la que llegó en 2013, aquí he crecido como jugador y como persona. me han sucedido cosas geniales que han marcado mi vida personal hasta ser quien soy a día de hoy. y en lo deportivo me quedo para siempre con recuerdos imborrables como la Eurocup o las noches mágicas en el Carpena con una afición de diez. muchas gracias también a todos los aficionados que han estado siempre ahí, en los buenos y en los malos momentos. Me he sentido un jugador muy querido y muy identificado con esta afición.

Ha sido un auténtico honor haber sido vuestro capitán durante todo este tiempo.me hubiera gustado seguir un año más pese a que estos dos años han sido complicados. Pero respeto la decisión del club de cambiar muchas cosas en el proyecto y terminar un ciclo. Yo soy parte de ese cambio y lo asumo con responsabilidad y el deseo de que el equipo comience a mejorar para volver al sitio que le corresponde en el baloncesto español y europeo.

Me llevo muchos amigos de málaga, hoy digo adiós a esta parte de mi carrera deportiva, pero no a la ciudad ni a su gente, porque eso se queda conmigo para siempre. me voy como un malagueño más y seguiré, ahora como aficionado, los éxitos del equipo. ¡todo lo mejor para el Unicaja!"