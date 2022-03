El Besoccer UMA Antequera hace historia y jugará la Final Four de Futsal

No hay palabras para describir lo vivido en el Pabellón Fernando Argüelles y no hay forma de poder contarlo en palabras. Un hito histórico que un club que ahora milita en Segunda se meta en la Final Four donde competirá con otrso tres equipos, de la Primera. Una explosión de alegría, felicidad y júbilo se desató al término de los 46 minutos que duró un partido antológico de cuartos de final de la Copa del Rey. Únicamente había que creer.

Y es que el BeSoccer UMA Antequera lo hizo para derribar la puerta de la historia y adentrarse en la gloria del fútbol sala nacional con una clasificación a la Final Four. El duelo con el Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS fue apoteósico. Un rival que demostró de principio a fin el porqué está cuajando una brillante temporada en la máxima categoría.

Plantó cara y luchó por un triunfo que se quedó en la Ciudad de Los Dólmenes fruto de un esfuerzo y un rendimiento excepcional de cada uno de los guerreros de José Antonio Borrego “Tete”. Se vaciaron sobre el 40x20 anotando 9 goles que hicieron vibrar a una afición encargada de poner la dosis extra de épica, pasión y emoción.

EMPATE Y PRÓRROGA

El fútbol sala le tenía guardada una recompensa al conjunto verde. La de acceder a la fase final del torneo del KO. Para ello debía afrontar una contienda de enjundia a la que le costó entrar. Al principio se sintió muy incómodo por la presión intensa de un oponente. No pudo imponer su juego vertical ni circular el esférico hasta encontrar una fisura en el entramado defensivo que debía superar.

Los locales se blindaron atrás, pero sucumbieron en un zurdazo exterior de Terry (5-5). Tete fue valiente y utilizó el mismo arma en los instantes finales. El resultado no se modificó y, para conocer al ganador, hubo que esperar a la prórroga. El movimiento de piezas de los entrenadores continuó hasta el 6-5.

FINAL APOTEÓSICO

Burrito marcó el camino a un triunfo histórico y Cobarro terminó de allanarlo. El ‘killer’ de la escuadra antequerana fue el primero en defender impulsado por ese carácter tan competitivo con el que no da una pelota por perdida. Logró tres goles en el tiempo extra que noquearon al Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS (9-5). El Fernando Argüelles empezó a festejar una hazaña inolvidable y los jugadores del BeSoccer CD UMA Antequera, nada más escuchar el pitido de los colegiados, se fundieron en ese abrazo con el compañero más próximo que fue la señal de haber conseguido algo único como una clasificación a la final four.

El Industrias Santa Coloma, Viña Albali Valdepeñas y el ganador del encuentro de este miércoles entre el Jimbee Cartagena y el Jaén Paraíso Interior serán los otros equipos presentes en el torneo., cuya fecha será el fin de semana del 14 y 15 de mayo, con sede aún por determinar.