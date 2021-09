Antoñin: "Sí, me está costando un poco, pero la romperé. Qué no haya dudas”

Antonio Cortés Heredia, Antoñin, está más maduro, tiene más fútbol y sabe como va ya esto del fútbol, la intensidad o la entrega. Profesional de diez, mejor persona, reconocía en una entrevista en Deportes COPE Málaga, que sí, que le está costando llegar al nivel que se le recordaba allá por el 2019, cuiando apareció en la banda izquierda de la mano de Víctor.

El canterano sabe que se le pedirá mucho al estar en su casa. Muy bien el canterano que reconoce que le está costando. Bien en la autocrítica. Eso es sumar por el grupo. Antoñín tiene nivel para no dudar. Seguro que acabará rompiéndola. Antoñín sabe cuando está bien y cuando no. Esto acaba de empezar y seguro que Antoñín acabará arriba, porque ya lo ha demostrado.

El de La Palmilla comentaba que, “todavía no me lo creo. Era Granada o Málaga. Tuve muchas ofertas de Segunda y de Primera del extranjero, pero decidí Málaga. Es mi casa. Estoy muy ilusionado. Era lo que deseaba. Vamos poco a poco”, dice.

Sobre su reto en Málaga apuntaba bien alto y no dejaba dudas: “Yo me fui haciendo unos buenos partidos y ahora en mi vuelta quiero demostrar aquello y más. Quiero recuperar ese nivel. Me voy adaptando poco a poco. Hace 8 meses que no juego 90 minutos y cuesta. Esto es tiempo, pero daré todo y más”, dice.

IR A MÁS

Antoñín también se refirió a su mejor ubicación en el campo: “De siempre he jugado de extremo. Es verdad que puedo jugar de punta, donde más cómodo estoy es donde me ponga el míster, pero mi posición más natural es la banda, de extremo. Aunque si me dan los guantes me pongo los guantes…“.

BUEN VESTUARIO

El canterano del Málaga a su vez comentaba sobre el nivel de la plantilla y la aparición estelar de su amigo Kevin Medina, la misma que ya él vivió, “sabemos lo que es jugar en el barrio, en la calle. Este grupo sabe lo que es eso y por eso lo estamos dando en el campo. El ejemplo es Kevin, como jugador es un espectáculo, se ve el talento. Yo sabía que llegaría y bueno, hay que tenerlo centrado. Será un gran jugador”.

Sobre el objetivo de este buen y nuevo Málaga tiró de madurez, “un ascenso sería espectacular, claro, pero lo veo muy lejano. Hay que ir paso a paso. Partido a partido que esto es muy largo y lo se por el año pasado con el Rayo. Tenemos un equipazo, un gran cuerpo técnico, pero tranquilidad. Esta categoría es difícil”