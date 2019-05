Alberto Díaz en COPE "En el play off siempre hay sorpresas y lás dinámicas pueden cambiar"

No corren buenos momentos para Unicaja. Las sensaciones del equipo, a pesar de tener a mano la quinta plaza, no son las mejores. Alcanzar al Valencia es imposible y todo parece abocado a un play off ante el equipo Taronja.

Aún quedan dos semanas para el inicio de las rondas por el título y el equipo de Casimiro quiere cerrar el quinto puesto en el pabellón Santiago Martín ante los tinerfeños, rival que ha derrotado a Unicaja esta temporada dos veces y que fue el vérdugo en la Copa del Rey. "Evidentemente, al final conocemos los antecedentes y nos duele la manera de lo que pasó en los dos partidos anteriores. Es algo que el equipo tiene en cuenta y que ayuda a preparar el partido y y estár preparados. El objetivo es consolidar la quinta plaza. Sabemos que es un partido muy complicado, un equipo que nos ganó contundentemente esta temporada. Es muy importante, tenemos que afianzar ese lugar".

Los malagueños no terminan de carburar a domicilio y el último ejemplo es la derrota ante UCAM Murcia, en 2019 sólo han ganado una vez lejos del Carpena en ACB, algo que achaca Díaz a un aspecto mental: "Nos gustaría zanjarlo lo antes posible. Creo que es un tema de confianza porque vemos que nos van recortando y nosotros tenemos tiros cómodos y no nos entran. Es un poco la cabeza y es lo que estamos intentando cambiar día a día".​

El ambiente está crispado en el entorno cajista que no anda ilusionado de cara al play off y menos con el presumible rival que tendrá enfrente en la eliminatoria de cuartos de final, el Valencia que hace pocas fechas derrotó a Unicaja por 39 puntos: "Es una situación extraña por lo que el ambiente refleja, pero creo que son distracciones sobre todo y debemos abstraernos. Queda lo más bonito e importante y esas cosas no nos pueden distraer. Ahora tenemos un objetivo que es quedar quintos y luego viene el play off que es lo que todos queríamos y donde de verdad tenemos que estar todos unidos. La gente puede pensar así, pero en el play off siempre hay sorpresas y dinámicas que cambian y es lo que queremos. Revertir esta dinámica y por qué no hacerlo contra el Valencia, nosotros estamos dolidos de esa última derrota y podemos cambiar la perspectiva de la temporada y poder sorprenderle" , explicó.

Para el partido del sábado ante Iberostar Tenerife siguen siendo dudas Daní Díez y Carlos Suárez, aunque Suárez es el que más opciones tiene de poder llegar a la cita.