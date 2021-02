El administrador judicial subraya que ni el Málaga ni él están en venta

Sin temor, directo y sobre todo realista, así se mostró en su tercera rueda de prensa ante los medios José María Muñoz. Y es que el administrador judicial del Málaga, ha afirmado este jueves, cuando se cumple un año de la intervención de la entidad, que el club malagueño "no está en venta" ni él "tampoco", en referencia a que no se postula para seguir en el club cuando acabe su trabajo, "yo no me lo he planteado", en relación a la posibiloidad de que el futuro comprador pueda contar con él.

PENDIENTES DE LA AUDIENCIA

Y el Málaga no se vende, no porque no haya compradores interesados, que los hay, es, porque, según Muñoz, "estamos pendientes de que la Audiencia Provincial de Málaga dictamine la sentencia del proceso con BlueBay", dijo en rueda de prensa el administrador judicial, quien afirmó sobre los Al Thani, todavía dueños del club, que son "inocentes hasta que no se demuestre lo contrario". Además, precisó que la entidad "no se ha salvado", que la están "saneando" y que continuará al frente del club "siempre que el Juzgado confíe" en él.

Empieza ya José María Muñoz: “No vengo a publicitarme, ni al postureo. Voy al palco porque se crean sinergias de trabajo. No había relaciones con La Liga y la RFEF y ahora las hay. No una llamada telefónica. El Málaga está por encima de todos. No vine a hacer amigos” pic.twitter.com/gTLVZeRSJ1 — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) February 25, 2021

En el año que lleva como administrador judicial recordó que se ha enfrentado a episodios desagradables, "el año pasado fue horroroso en lo profesional y personal", y en la actualidad se está encontrado más dificultades porque tienen "dos millones de reclamaciones extras", comenta.

DENUNCIAS "ACTIVADAS"

Una de ellas, según señaló, es del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por 500.000 euros por el traspaso por parte del Galatasaray turco del centrocampista marroquí Nordin Amrabat en la temporada 2013-14, por el que el Málaga se comprometió a jugar un amistoso que finalmente no jugó. Muñoz denucnió que, "esos 500.000 euros hay que sumarlos a todas esas reclamaciones, de un valor que es superior al millón de euros. Hemos tenido reclamaciones incluso de agentes o agencias de representación que se habían olvidado de nosotros. La ha activado alguien, han sido como 15 reclamaciones. Alguien que fue cercano al Málaga. Pequeñas piedrecitas que nos van complicando la vida, pero las vamos sorteando como podemos. Esperemos que no lleguen más", apuntó.

LITIGIO

José María Muñoz además fue muy claro en lo referente a la situación judicial y en concreto la de la familia Al-Thani, "no sólo estoy con el aclaramiento de cuentas, el contacto es diario con su señoría. He atendido a muchos interesados en comprar el Málaga o en entrar en el Málaga. Estoy cansado de tantas peticiones, aquel que ha querido venir para saber la situación procesal del Málaga lo he atendido. La mezquindad que nos lleva a contar siempre el mismo rollo. El Málaga no está en venta y aún así la gente sale y dice que yo avalo proyectos, que hacen reuniones de seguimiento. Me da igual quien se quede en el club cuando yo me vaya. No avalo a ninguno de los muchos que se están postulando en seguir en el Málaga, no sigo el interés de ningún grupo, sino el interés que se me ha encomendado", comentó.

Lo que ha denunciado hoy el administrador es gravísimo. Que haya un “ejecutivo” o “alguien que ha estado muy cercano a los contratos del club” que active ahora cláusulas de pago que estaban “olvidadas” y ahora salgan, es cuanto menos sospechoso de dudosa moral de quien lo hizo. — Javier Bautista  (@fjbautista) February 25, 2021

Y es que en opinión del administrador judicial, "yo no avalo, me da igual quien se quede. Me gustaría que el club se quede en las mejores manos pero eso no dependerá de mí. El consejo de administración removido, la familia Al-Thani, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, es el artículo 24 de la Constitución. Hasta que no acabe el proceso judicial no son culpables. Son inocentes, España es un estado democrático y de derecho, no perdamos el juicio que parece que han perdido el club. Siguen teniendo las mismas acciones hasta que se resuelva el caso en la audiencia provincial", aseguró sobre quien pioensa que busca seguir en el club.

SANEAMIENTO

"Si no hay sorpresas, el Málaga acabará la temporada", afirmó el administrador judicial, quien avanzó que Sergio Pellicer será el entrenador para la próxima temporada y que están "esperando conocer el límite salarial para ofrecerle el contrato". A su vez avanzó que es casi imposible a día de hoy hacer efectiva al 31 de mayo la cláusula de un millón de euros que existe para tener en propioedad al mejor jugador del equipo, el extremo franco-argelino, Yanis Rahmani.

