El Gobierno activa un plan de emergencia para reparar las playas de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita obras de recuperación en la la playa de Torre de Benagalbón de Rincón de la Victoria (Málaga).

El Gobierno de España iniciará el próximo lunes, 23 de marzo, las obras de emergencia en las playas de la provincia de Málaga para reparar los daños del tren de borrascas del pasado febrero. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se invertirá un total de 1,3 millones de euros a través de la Demarcación de Costas. Salas ha subrayado que "ya están contratados los trabajos y el lunes darán comienzo".

Una doble estrategia de actuación

Javier Salas ha recalcado que "el Gobierno de España actúa en una doble vertiente". Por un lado, se invertirá en la recuperación del estado natural de las playas con el aporte de arena para paliar los efectos de los temporales de poniente. Por otro, se auxiliará a los ayuntamientos que hayan sufrido daños en servicios o infraestructuras en el litoral, para lo que se contempla un paquete inversor de 2.000 millones de euros.

Inversión continua en el litoral

El subdelegado ha recordado el "compromiso constante" del Ejecutivo para la mejora del litoral. Como ejemplo, ha señalado que "el año pasado ejecutamos el mayor contrato de mantenimiento de la historia en la provincia de Málaga con una inversión total de 2,1 millones de euros a través de los Fondos Next Generation". A esta cifra se suman los 4,5 millones de euros invertidos en obras de emergencia entre 2022 y 2024.

Salas también ha destacado que "este Gobierno ha multiplicado por cuatro la inversión en obras de estabilización respecto al Gobierno anterior". Además, ha anunciado que próximamente se iniciarán las obras de estabilización de los Baños del Carmen, con una inversión prevista de cinco millones de euros.