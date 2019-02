MERCADOS 220219

Tiempo de lectura: 1



Cada viernes, en Herrera en COPE MÁS Málaga nos gusta dar una vuelta por nuestros mercados municipales para conocer de cerca sus puestos y a las personas que cada día los atienden, por eso hemos recalado en el populoso mercado de El Palo para conocer a María de los Ángeles, una charcutera que heredó de sus padres la pasión por esta profesión. También hemos visitado Casa Mira, un establecimiento tradicional que se instaló en Málaga en 1890 y que hoy día, no sólo continúa en plena forma sino que sigue creciendo, ya que pronto abrirá nuevo establecimiento en el centro. No te pierdas su historia. Como cada semana también nos visitará el doctor José Antonio Trujillo para hablarnos de las propiedades nutricionales de productos de temporada como la caballa y el pomelo. Y no faltamos a nuestra cita con la emblemática Bodega El Pimpi, desde donde el chef Pablo Vega nos habla de los productos con los que elaboran su carta. Que disfrutes del programa!