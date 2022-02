Ibon Navarro en COPE: "El compromiso de Unicaja conmigo es el de fichar un jugador que nos mejore"

COPE más Málaga estar informado hola qué tal saludos buenas tardes bienvenido sintonía deportiva de la Cadena COPE en Málaga recibe el saludo de Emilio Guerrero como siempre acompañándote a través de los días de deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 FM 882 de la onda media y recuerden todo el mundo en nuestra página web cope.es barra Málaga hasta las 16 manda la actualidad del deporte hoy la verdad que es un escenario que nos encanta tenemos justo delante la pista del palacio Deportes José María Martín Carpena la pieza donde habitualmente juega sus partidos el Unicaja de Málaga y es un placer recibir al entrenador del Unicaja de Málaga que va a tener a bien estar con nosotros en unos minutitos en un ratito de radio aquí como siempre la radio del deporte malagueño la radio del basket buenas tardes qué tal Emilio Guerrero buenas tardes bueno un placer verdad tener hoy alguno de Ibone tuvimos la oportunidad de ver su puesta de largo el día que fue presentado el mensaje no es calor ya te dije yo la relación que pinta bien por lo menos en ese mensaje y luego es verdad que el trabajo y los resultados o el están acompañando en estos primeros días de Ivonne Navarro en Málaga como entrenador vamos a conocer me gusta me gustaría más de conocer a la al entrenador verdad me imagino que también un destino la verdad que muy bueno al margen del baloncesto claro yo creo que si hoy también saludamos y es un placer que nos acompaña también a nivel de sonido nivel técnico y vamos a tener todo de manera espectacular tanto a Javier Campos como a Enrique Ortiz creen que van a ser posible que todo este audio dice el Martín Carpena le llegue nítidamente a sus receptores lo prometido es deuda saludamos a Ivonne Navarro coach hola buenas tardes bueno encantado de saludarte bienvenido a COPE bienvenido a la radio del baloncesto 13 días ya en el cargo de Unicaja el tiempo va que vuela eh si soy solo dos partidos espejo pero bueno con esto de las ventanas bueno ahora hemos ganado un poquito de tiempo para trabajar lo que pasa es que nos hemos quedado con solo si jodes la primera plantilla pero bueno creo que no nos está sirviendo también para comer a los jóvenes porque al final Unicaja bueno pues este esos clubes que cuidan la cantera que tienen chicos interesantes y bueno pues con la oportunidad de poder verlos no está claro que me gustaría tener a todos los profesionales estos días con nosotros pero bueno pues dentro de los problemas que nos generan esto también nos a las personas de este caso para mí tendré los conocen bien pues de ver a los a los jóvenes que viajen que me imagino que estarás empapando que será buena esponja conde de todo lo que hay alrededor no bueno está que lo que a un sitio las posibilidades son conocer el club conocer al equipo conocer a los jugadores desde punto vista deportivo más importante para mí conocerlos del punto de vista personal y eso no que estoy invirtiendo tiempo no también no tener aquí a la familia me permite bueno pues meter más horas en eso y bueno la verdad es que estoy muy es la primera vez que te separa de tu familia esta manera con el niño estudiando en Andorra tú tienes para imagino que esto es una aventura no para ti sí bueno cuando cuando salgo de Andorra tomamos la decisión de quedarnos allí por el crío porque al final sacarlo de Andorra no entorno escolar de catalán y francés si trae llevármelo a Vitoria con el castellano y euskera por mucho que digan que los niños son esponjas tanto como eso no lo sé y bueno y cuando cuando sea Unicaja no nos cambiamos esa idea no ya resultado todo demasiado no voy a decir traumático profesional creo que sufrimos más los padres por los niños que realmente los niños pero pero sí que decidimos que se quede el curso escolar mi mujer también está trabajando en Andorra con lo cual se quedan allí ahora vienen unos días y bueno si Dios quiere pues ya vendrá en la temporada que viene me imagino que tú también vivirás una montaña rusa de emociones no en enero de destituyente Andorra dónde llevas 3 años y medio riñendo a buen nivel esta temporada no salen las cosas como todo me imagino que hubierais al inicio de este curso con un montón de cosas que han sucedido todo este periodo aparece a mitad de febrero la oferta de Unicaja decir de de estar en casa me imagino que de subirte por las paredes de presente una actualidad y un proyecto como este no bueno estaba siendo duro con un torrente de un poco de emociones contradictorias no por un lado quieres que el equipo vaya bien y por otro lado cuando el equipo le va bien empiezas a darte cuenta que hacen lo mismo que hacían conmigo pero ahora se ve de energía no y le das muchas vueltas pero yo ya tenía planeado hacer muchas cosas no hay vaya la Copa iba a irme a Serbia ver la final de la Copa Serbia pastarito la semana entrenar los equipos de Belgrado iba a estar con Vassilis Spanoulis entrenadora de grupo de jóvenes que participan en el next generation Iberia Munich iba a ir a Estados Unidos ya me había hecho mi plan no de aquí a final de temporada porque creo que igual que les pedimos a los jugadores que mejoren nos tenemos que hacer lo mismo no y bueno y he tenido que anular un montón de fisiotes no porque cuando apareció esto bueno está claro que cuando para venir a Unicaja no es el momento ideal pero es el que al final son las circunstancias que te permiten te dan la opción de poder venir a un club con Unicaja y bueno no no no fue un visión fácil más por el tema personal de la nivel de familia pero profesionalmente bueno casi una obligación no decir que sí cuéntame cómo cómo fue esa negociación contacta con contigo en principio parecía que la idea que tenía preconcebida de un entrenador hasta final de temporada y luego al final de temporada Dios dirá como sigo sin escepcion habido me imagino que te habrás intentado poner también tus condiciones como es lógico y normal que los pacientes me han llegado a un acuerdo Unicaja inventado por el sus condiciones ha habido muchos tiras y aflojas parece un día que la cuerda estaba cerca no luego parece que se rompía el jueves hasta diez minutos antes de entrenamiento no se hace todavía oficiales el acuerdo cómo cómo vivían y cómo ha sido todo ese proceso habido mucha mucha tirantez habéis tenido que hacer mucho las dos partes o no mira realmente yo un momento en el que digo que si ya mi representante es el que se pone a trabajar con Mónica y yo me mantengo al margen porque creo que somos profesionales y yo me tengo que mantener al margen no y ha sido cosas que se solucionan en 34 días en una pretemporada pero caen tres cuatro días en cinco pues has aparecido muchas cosas no pero no no ha sido ha sido muy complicado al final yo creo que bueno ha llegado un acuerdo interesante para todas las partes no ni me asegura poder finalizar esa temporada y si hago un trabajo bueno bueno digamos me permite me permite poder construir el proyecto año que viene que espero que sea bueno muy exitoso al corto-medio plazo qué es lo que me has metido el presidente loma terminó el Juanma y también por otro lado el grupo que las espaldas en caso de que las cosas no vayan todo lo bien que esperamos no o por lo menos bien no ves que todos lo bien porque nos gustaría que fuera tu súper bien no pero si no va ni bien diga pues también entiendo que ellos también se tiene que coger un pollo a las espaldas no pero bueno yo creo que hemos llegado un acuerdo muy bueno para todas las partes y ya lo que hacer es trabajar y ganas te la suda la sección queque ya bien qué significa no se tiene que ver con la posición el playoff el trabajo de la profesionalidad de nadie va a dudar nadie de vidente vente pero ir bien que jugar el playoff me quedaré quedar el 10 y el 18 no pero el 14 que es ir bien no yo creo yo creo que el club está buscando una persona sobre la que visitar su proyecto para los próximos años y que ellos vean porque al final no existe el scouting de entrenadores muchas veces no quiere algo que decía Juanma no está haciendo los jugadores muy fácil los ves preguntas entrenadores preguntas a compañeros pero los pins de los entrenadores no son tan sencillo no porque no puedes ir a verles entrenar y bueno ellos también necesitan conocerme no conocer sí bueno si soy la persona en la que sobra que ellos quieren construir no el futuro próximo del club y paro ellos me conocen evidentemente no por eso por eso creo que al final no lo que te lo cuente que lo ve y no no es una cuestión tanto de posición digamos no que también sabes pero es más un tema de definir sensación es un tema de que encajemos y de que nos ve nos veamos en un futuro muy cercano trabajando juntos que se joda el pelo ya la BCL no vas a llevar todo eso no tener ninguna duda acabó ponme a las de que todos son muy bueno chicas más todos los que han pasado por aquí en los últimos años Casimiro casi Cari ahora ahora tú porque la base más o menos la misma siempre desee no que son muy buenos chicos el chico que tiene siempre muy disposición al trabajo que entrenan bien pero por hache o por be bo por la calidad de las cualidades de cada uno de estos jugadores no termina de verse toda esa calidad en conjunto por la fisionomía que pueda tener la plantilla y Soto después muchas veces finges que este grupo le falta un poquito de mala leche que es lo que te ha encontrado y Bonnie qué bien vienes tú para que tú baloncesto lo que tienes en la cabeza fuera por haberse bueno ya se cosa pero se puede haber de una manera más palpable que es una radiografía perfecta no al final conocéis al equipo no voy a ir mejor que yo pero seguro que también como yo mínimo no al final las un equipo deportivo de baloncesto no es una cuestión de matemáticas es una cuestión yo diría de terrymar no de poesía no no es uno más uno no son dos porque al final dos piezas de puzzles son dos piezas de puzzle pero si no encajan no encajan puede tener dos piezas de puzzle pero no sé cuando tú consigues un equipo podrás construir es un punto de vista deportivo está carro las piezas a nivel a nivel deportivo tienen que encajar perfectamente en caja las personas no y las comas de ser personalidades tienes que tener tienes que tener jugadores Ono concierto carisma con ciertas actitudes de liderazgo tienes que tener jugadores que arrastren tienes que jugar detener jugadores que se dejan arrastrar y ahí entran no entra solamente lo que ves en los vídeos entra también una conversación un café preguntas respuestas conocer a las personas no yo creo que eso es no voy a hacer lo que ha faltado no en absoluto pero sí que creo que con tu muy bien decías hay muy buenas personas todas son muy buenas personas no y falta un poquito entonces bueno para las personas no se les cambian incluso creo que llega un momento en la edad en la esquina si quizás el después de ni siquiera intentar cambiar pero si no hay que intentar encontrar piezas que hagan que el resto que el resto encaje mejor no y esto bueno es lo que lo que nos gustaría construir de cara este año hay que al 100% que podamos no y si si eso queremos que a nivel de personalidad falta lo tiene que poner el entrenador pues el entrenador que tienen la capacidad de cambiar un poquito para que como le has entrado al grupo de manera tan tan positiva para que dos entrenamientos más o menos tú idea evidentemente no todas pero tú ideas vaya empezando a las paredes del vestuario en este en este parque del Martín Carpena porque vamos el otro del vinistes dos días después del partido contra el promete de Ucrania y veíamos la profe Alberto Díaz que sí hombre no falla nunca siempre siempre seguro para bien para mal y lo veía con dudas un equipo con dura como le entra para tocarle esa tecla para que te preste mucha atención vayan contigo a la queda el entrenador que se va de Andorra es el mismo que viene a Unicaja con lo cual no es no creo que sea una cuestión solo de mejor no tiene nada que ver con esto no yo creo que es una cuestión de los jugadores hay un cambio hay un cambio de la voz que te habla y un cambio de las formas en las que en las que se entrena un cambio en las formas en las que se manda un mensaje un cambio un cambio también relativo de filosofía porque tengo tanto respeto y admiración por el trabajo de Potes que evidentemente no voy a intentar utilizar todo lo que pueda no porque es muy bueno entonces bueno y como tú decías antes en la primera vez que entró un equipo en este momento no entonces todo ha sido un poquito nuevo pero es más una cuestión de cómo reaccionan las personas cuando hay un cambio en tu empresa si te cambian el jefe pues también te pone un poco en tensión no bueno vamos a ver por dónde va este no qué es lo que quiere que es lo que nos pide se despiertan los y partimos de cero en una relación con un jefe nuevo al que no conoces partes de cero no parte de cero tú con él pero también parte el de cero contigo es decir no te conoce puedes cosas frescas y bueno todo fluye el tema es que esto tiene que tener continuidad y ese es el precio va el trabajo no y no ayuda demasiado que hayamos perdido tanto estos días hubiera sido fantástico a nivel en la cancha y sobre todo fuera pero es una cuestión más de relaciones interpersonales en tu presentación hamaca de que te vea te digo lo importe de los pasteles y de y de los helados no siempre tu equipo se han caracterizado por presentar un juego físico no vienes también siempre hablamos caracterbaskonia no vienes desde esa cuna no de la cuna de Basconia de tus Sofía de juego se puede ver con esta plantilla con esa fisionomía lo que tú quieres ver decir ese carácter es juego físico imagino que es complicado con la oficina de la plantilla pero se puede ver una de esa filosofía que tú quieres transmitir en el presente y cuando ya tenga el proyecto a futuro si Dios quiere bueno como tú bien dices es una es un poco el ideario de baloncesto que un entrenador tiene no pero también como decía no me voy a intentar poner hacer helados cuando lo que tengo son hornos no pero sí que voy a intentar hacer muy bueno pasteles de crema y de no te he dicho eso pero yo creo que si tú puedes darme un 10 a nivel de despliegue físico y te voy a pedir un 10 si tú puedes dar un seis yo te voy a pedir el 6 o no te voy a pedir el 52 te voy a pedir que me das el máximo tu máximo con ese máximo podemos hacer todo lo que me gustaría no pero podemos hacer cosas que sí creo que pueden ayudar al equipo a ganar y es lo que al final tenemos que intentar hacerlo yo creo que el equipo está claro que por fin solo mía como tú decías le falta puede faltar ese punto físico no pero no creo que sean tan blandos como como como se supone que es un equipo que a nivel de mentalidad no son malos no les falta ese liderazgo pero si tú lo ejerce si les haces creer que lo pueden hacer yo creo que lo pueden hacer primera partidos entre Real Madrid y Moya cosa vimos a Enzo está jugando de cuatro que no le ha dicho todavía aquí en Málaga vimos quintetos de fecha en temas más equilibrado a la vez por eso no tengo tanto control de los jugadores tanto control del rendimiento de los quintetos más allá de lo que han hecho hasta ahora que te sirve pero te sirve jugando a lo que se jugaba no ahora lo que que tienes que volver a repararlo con dos partidos tampoco lo puedes hacer falta una pieza muy importante que meter a Jaime eso vamos a ver algunos roles vamos a ver bueno tenemos un hijo como C2 Juan queremos jugar incluso hasta tres pequeños en algún momento dado no pero yo creo que hay jugadores que son muy bisagra creo que Jonathan Barreiro es un jugador bisagra que puede hacer que lo demás se ajuste muy bien y creo que ya ni qué es un cabrón y Sagra no porque a nivel defensivo creo que es mejor que el jugador del equipo contrario no y bueno tener una posición de cuatro no sé hacer que todo lo demás pueda encajar mejor como va a ser ese encaje precisamente de Jaime porque hay jugadores muy parecido ahí en el perímetro claro tú llega con lo que el viento se tiene que poner los roles desde el primer día ahora te parece un jugador que es básico que es muy importante que tiene mucha calidad como Jaime Fernández pero que también es parecido a otro jugador de la plantilla como va a ser ese es encaje bueno pues no va a ser fácil lo de Jaime también puede ser ese jugador bisagra no sí pero el problema como bien dices que hay muchos jugadores de un perfil similar no está creo que el control en la capacidad de generar desbloquee directos en 1 contra 1 de asistir de Jaime es mayor que la de Francis pero Francis a demostrar que además de ser un muy buen tirador puede defender y eso ya le da un valor añadido y hace que sea un juego que para obtener minutos y el de escapa de seguir jugando a ese nivel sobre todo atrás no ya antes en un jugador que entienda su rol y su rol no es lo que él quiere dar el equipo solo lees lo que el equipo necesita que el de y si el equipo necesita que el de tiro exterior y defensa y lo hace eres un juego que jugar eres no va a ser no va a ser fácil pero ahora por ejemplo tenemos otros partidos en el mes de marzo en minutos para todos si somos inteligentes hay minutos para todos hay un nombre propio que comentar hablando por ejemplo de del encaje de Jaime Fernández estamos hablando de tu tele me ha hablado de Brizuela que por cierto me abriste la que siempre hemos echado y yo me meto en el ajo de jugador chupo absorbe cap tarde mucho que será para dentro y no voy al resto el otro día nueve asistencias ese debe ser el camino para para dar yo sobre todo ella que no está acertado porque si lleva a hacer o no la asistencia es eso es un problema pero si él es capaz de darse cuenta que no está teniendo un buen día y se dedica a general para los compañeros es un jugador siguiente nivel deja de ser un chupón como dices tú no para ser un jugador un generador de juego chupón a veces es un poco complicado porque hay situaciones en las que el algunos tiros pero tú te vienes veremos analizar el quinteto que está en cancha dices si no se la tira el a quién se la da para generar algo no es la diferencia es que si el genera para acabar siempre el poder soltar un problemilla que no está si el genera para anotar el o asistir estamos hablando de lo siguiente no jugador mejor mejorado queda Jaime cuando estás en fichajes fichajes por cierto te pregunto Rubén Guerrero sabéis ya como está así lo vas a poder tener o no bueno ayer llegó de la de la concentración y a la mañana estábamos bastante bastante más preocupada se lo que estamos 24 horas después no está bien que te metes en notaría en Córdoba pero parece que es menos grave de lo que en un principio se nos había transmitido desde allí vamos a ver si quedamos que ir casi día a día con el ah pero no se descarta nada no no no nada te tendrás algo algún algo que endulce los pasteles o no incluso que los puede incluso que los enfríes también lo ponga más físicos ponga más pero vamos yo creo que sí espero que sí de hecho bueno es un poco el compromiso que tiene el club conmigo no de ver un poco de esperar a que llegues aquí a ver qué carencias podríamos tener y de intentar tener un jugador que no se mejore lo que pasa es que me he llevado una grata sorpresa con lo que he visto a nivel de trabajo a nivel de mucha gente dando un paso adelante y me gustaría no traer un jugador que me haga perder a alguno de los que ya tengo claro no entonces tenemos que intentar afinar bien allí y hacer encajar las piezas no crece antes el puzzle salió nombre no sé que me va a decir que o sea que no empecemos hoy por ejemplo a los compañeros ante levantarse que Johnny O'Bryant Unicaja estuvo a minuto de firmas de Bill William pero una lesión se lo impidió que perfil de jugador se está buscando más allá de nombre perfil de jugador lo que puede reforzar la plantilla actual bueno es muy difícil porque mercado no ofrece demasiadas cosas no y hay equipos que te lo leo que están buscando jugadores un podemos decir que nosotros el mejor jugador posible en las posiciones 3 4 y 5 el mejor posible dentro de perfil bueno la batería de esas es clave porque yo creo mucho en otros 5 es que tengo creo que continúo con Carlos y con Yannick podemos hacer un bueno podemos cubrir la posición de cuatro y podemos en un momento de llegar al 5 pero es verdad que tenemos una carencia sitting tiene un problema y en el tres pues bueno tenemos a Jonathan tenemos Axel dos perfiles muy diferentes pero si parece que nos falta hay un punto a nivel físico no el jugador el mejor jugador que puede haber en eso posiciones y que tenga que tenga el baño y la vas a liar no de los tres 4,45 no no tendrías si encontramos un cuatro qué puedo jugar de 5 y te puedo defender A3 es la leche a todos vamos a ver pegase estamos en febrero a finales y no existe ese jugador pero bueno creo que el club está haciendo está haciendo un esfuerzo muy grande en intentar porque yo creo que hay un poco de ilusión otra vez no de qué equipo es si damos un toque pues podemos ahí no te digo cosas pero si competir por ellas no cargo que igual pues hace tres semanas parecía imposible no si estamos ahí ya será mucho te hablo de dos jugadores que quizás con tu llegue ella se ha perdido más protagonismo de te hablo por ejemplo de Axel Axel butter estaría unos minutos con el otro día también colabora tu boda que dure más la suerte con el corazón que hay que llevar hecha por un rebote y sobre todo de Carlos Suárez e un jugador tampoco te veo mucho protagonismo con Fotis Katsikaris pero que en estos dos primeros partidos pues también será será visto poco como los ves como los valores como los puedes encajar cuándo fue muy diferente todos sí bueno evidentemente Axel tiene un tubo como digo yo y necesitamos que nos ayude en cuestiones en las que el equipo te no te pienso y en el rebote y ahí el bueno no es un jugador que en su trayectoria ayudado demasiado no pero yo le veo trabajar y él ha entendido que si él es capaz de ayudar al equipo en eso el pase un jugador muy importante para nosotros no también creo que el darle situaciones en las que se encuentre cómodo y que le ayuden a explotar su talento bueno a él le van a motivar y bueno el día de Fuenlabrada no puedo jugar porque se llevó se abrió una brecha en la cabeza y luego no estaba bien estaba mareado entro en el cuarto en el tercer cuarto y bueno no estaba no estaba bien cometido dos errores defensivos importantes Noel el equipo no estaba al mismo turno que la primera parte pero a él se notaba que estaba que no que estaba un poquito está un poquito mareado y decidimos bueno al más con el partido que hizo más bonito pues irá a jugar con tres pequeños y secar el partido así y en el caso de Carlos Bueno Carlos al final es un jugador que en un tres para ser un cuatro su lesión bueno le ha hecho le ha hecho perder digamos mucha movilidad y ahora mismo es un jugador que es 45154 bueno ya está yo creo que es un jugador que conoce muy bien el juego que tiene la capacidad de pase tremenda y que y que tiene cosas que aportar ya pero evidentemente y él lo sabe no es el jugador de hace 2 años antes de la lesión no pero yo creo que él tiene tiene cosas que aportar tiene el entiende lo que este club tiene valores que transmitir a los jugadores nuevos tienes valores que transmitir a los a los jóvenes y eso es muy importante muy importante y yo creo que va a ser un jugador seguro que nos va a ayudar fuera de la cancha y en la cancha también hace una conversación con el aparte por foro NC al vestuario por el que tiene siempre bueno a mí me interesa mucho ir conociendo un poco los jugadores y cómo se comportan para tener luego una buena conversación con ellos no no una conversación Virgen la que vas con cosas que decir no él es uno de los jugadores que más afectados encontrado por la situación del equipo pero él y se lo echo saber no es mejor persona por sufrir más por mucho que sufras no eres mejor no y el equipo lo que me dice ahora es no pues un puntito más alegría un puntito más de optimismo un poquito más de una sonrisa porque con la cabeza bajada y tristes no saldremos pronto texto en Javi que también a través de redes sociales facebook.com barra COPE Málaga y en Twitter arroba deportes COPE MLG no están llegando pregunta a mansalva no para siempre muchísimas preguntas yo solo quiero hacerle una a la entrada de Unicaja cuando llegó la rueda de prensa sobre la aureola de Unicaja de lo que ha sido Unicaja de lo que es ahora el equipo malagueño ahora que le está dentro y que lo ha visto desde fuera sigue teniendo gran aureola en dentro de los puestos de Europa y de España o ve que ha perdido ese glamour en estos últimos años yo creo que nos vamos del club permanece a nivel de organización gestión medios pabellón cantera de uno de los cuatro cinco mejores clubes novela de la Liga ACB pero uno de los peligros que tiene que tienen clubes como el nuestro organismo son las expectativas y el pasado la Liga ha cambiado mucho de seis siete años atrás excursión de equipos en los últimos años como Burgos Tenerife Gran Canaria proyectos que funcionan muy bien en base a una idea como Manresa la continuidad de los proyectos pues hace que qué bueno hace que los proyectos mejoren los equipos vayan hacia arriba y los equipos compiten muy bien prefieres y otros meeting o el Baskonia es un ejemplo de ello no ha faltado creo que antes de las últimas cuatro copas y no es no es fácil no es fácil y el problema que tienen los equipos y los clubes es que las expectativas generadas en base al pasado no son buenas las expectativas hay que generar las embalse la realidad y el día a día y ya y a ver en el ecosistema en el que te mueves no yo creo que ahora mismo los equipos de la liga más Valencia están a nivel de crecimiento y de presupuesto por encima del resto y luego estamos un grupo de clubes en los que no hay grandísimas diferencias presupuestarias y en las que bueno la estabilidad y el desarrollo que se ha hecho de los proyectos pues hace que algunos equipos bueno pues estén un puntito por delante de otros no hemos visto Breogán Manresa estos los que tienen una idea que tienen un bueno que llegan que las piezas encajan Murcia equipos que no juegan competición europea algo que en esta época del es absolutamente clave absolutamente clave por pues hemos visto una primera vuelta excepcional no y que se metió en la Copa del Rey con todo merecimiento por méritos por juego por ver cómo cómo cómo se cómo llevan una idea a la cancha la merecido y otros no lo hemos merecido porque los que peor porque más tenía más problemas y entonces muchas veces expectativas que haya priori dificultan el desarrollo de este proyecto porque sobre todo en cuando tienes jugadores como decíamos antes pudo planos en bueno chicos no pues desafectar no cumplir con las expectativas y te metes en una vorágine y un bucle del que no sales del que no sales no hay muchas preguntas se iba un sobre las expectativas y la he pasado muchísimos años en Euroliga a ganado la Eurocopa y ahora te preguntan mucho por la Mercedes y Unicaja crees que tiene opciones reales palpables viendo el nivel del beso equipo de al menos pelear el título yo creo que ahí hay tres partidos esta creo que si ganamos los tres partidos el equipo va a pasar a la siguiente fase ganando dos sacando la verás también puede ser pero es que estamos hablando de expectativas habéis visto el nivel que tiene el equipo rumano viviste el equipo el nivel que tiene el equipo ucraniano y habéis visto el nivel que tiene el centeno somos muy espesa que vamos a ganar seguro que partido en la Liga ACB o en la BCL estás seguro que vas a ganar ningún lo que hay que ir es ir competir dar tu 100% y si eso lleva ganar perfecto pero no podemos pensar que por ser Unicaja Villa vamos a ganar es que la camiseta pesa y activa al rival porque ellos no entienden que no el Unicaja ya no es el que jugó la Euroliga y que no lo ha bloqueado en Unicaja para ellos es el equipo nosotros ya no lo somos pero ellos piensan que sí y todo el mundo cuando secreta Unicaja pues va jugar contra eso hace que los jugadores de un extra todo el mundo quiere jugar en Unicaja por esa mejor forma para esos equipos y pasos jugadores de mostrar la Unicaja que te mete 20 que te enciende bueno pues la camiseta pesa se impone y despierta el rival entonces posibilidades por supuesto mientras haya matemáticas seguro vamos a competir a muerte fíjate otro pero es que pone kine 86 qué es muy seguidor de Unicaja te dice te imaginabas llegar a la Unicaja en esta forma y de esta forma a mitad de temporada no pero bueno como he dicho está claro que sí el Unicaja hubiera estado una Copa del Rey y yo no estaría aquí no es evidente las circunstancias son las que son y las que te pueden traer bien puesta de lo que te voy a gustar a cualquier entrenador llega el 1 de julio empezar a construir y empezar desde cero y pero las circunstancias son las que son y bueno máxima ilusión bueno el tiro tiro por una local que no la vas a entender pero la debes entender poco a poco te preguntan si quieres o eres más de campero clásico campero de pollo es un SAI al gran cosa pero no se lo he contado pero sabes lo que respeto si sabes lo que es un juguete grande cargando muchísimo el asunto pero realmente la lechuga queso mayonesa tomate jesús Jesús te pregunta dice me imagino que bien viniendo de Vitoria tirada más por la carne que por el pescado por aquí zona de espeto imagino que por ahora carne no no no por o pescado hombre si tengo aquí después pescado no es posible cuando nosotros vamos arriba nos comemos un chuletón que ahora Ivonne en Málaga ya que decir el pescado es normal para sacar de Mendizorroza he leído por ahí que ir donde pequeño iba portero aunque luego no le pido demasiado la portería hasta que me lo digas dijeron deja de tirarte al suelo y ponte a jugar a lo que de verdad te gusta bueno pero eres futbolero sí sí sí sí sí aunque suene raro porque sería como decir que eres del Betis y el Sevilla o soy del Alavés y del hoy en lo personal cuando se apaga el foco del baloncesto de los entrenamientos de los partidos que hace iVoox a qué es aficionado iba al basket Alba qué destacó documentales de Netflix pillado todo lo de relación baloncesto idman si guardarse cuando viajas Andorra siempre tienes 3 horas + autobús para ir aeropuerto y para volver son 6 horas o con lo cual al margen de ver algún partido cuando lo tienes todo visto siempre tiras algún de algún reportaje después iré Amazon que son está muy bien bueno me gusta estar con la familia me gusta ver series cine o al con mi hijo una persona normal no no hay nada extraño Iván que le digas a los afición está escuchando ahora es una temporada muy complicada para todos pero a mí por ejemplo que llevo tantos años siguiendo Unicaja se me hace muy raro ver el Palacio muchas veces tan vacío ver tanto plástico alrededor gente desencantada por lo que Unicaja ganar una Liga una Copa del Rey hace poco comprimiendo la Euroliga con lomo con los mejores ganar un título que ven qué equipo va descomponiendose que está viviendo quizás de esa fusión Unicaja Marista la peor temporada en sus últimos 30 años largos que le dirías a esa gente que está antes encantada con el baloncesto y que no terminan de engancharse y yo creo que no no es una cuestión de la afición del Unicaja y del baloncesto yo creo que es una sensación global no creo que nos han robado un año y medio de nuestras vidas nos han sacado no estar nos ha sacado de en este caso de que venía al Carpena los sábados de venir de tomar una cerveza de comerte algo del partido de estar sin esto que llevamos colgado a las orejas travesía de estar cómodos de divertirnos de vivir de sentir cosas y expresarlas no ahora por las puedes sentir pero después expresará no te puedes levantar no puedes gritar no puedes comer no puedes beber no somos una sociedad un poquito más triste no pero no creo que sea una cuestión solamente de Unicaja del baloncesto ese negro es una cuestión de tiempo de que volvamos a tener nuestras costumbres que volvamos a tener nuestra vida que a todos nos gustaría que volviese lo antes posible que ojalá sea así y que cuando tengamos la opción que lo recuperemos que lo recuperemos y eso pasará también por poder venir por poder bueno pues sentir al final los que estamos en la cancha nuestro trabajo es evidentemente jugar y ganar pero hacer sentir a la gente cosas que se enfaden que se alegre en que el lunes cuando se despierte por la mañana les cueste menos levantas a las 7 para trabajar porque se equivoca ganado o incluso que se levanten de mala leche porque perdí pero tú eres lo que hace que la gente sienta cosas se tarda de eso pasa porque no recuperemos como sociedad y como mundo no de todo esto y luego pues a manera frase de quiéreme cuando menos lo necesites menos lo merezca porque será cuando más lo necesite está claro que el equipo tiene déficit como lo tienen otros equipos pero lo que yo sí que le garantizo al equipo es que a la afición es que el equipo tiene muy buenos hábitos de trabajo el equipo quiere dentro de sus limitaciones del equipo lo intentará 100% porque son no sé no hay cosas que se puede negociar pero inténtalo 100% que eso no es negociable y bueno no me atrevo a decir dónde va a acabar pero si me atrevo a decir que va a intentar quedar lo más arriba posible creo que está a 3 descenso 2 estación hay que ganar yo meto ahí arriba que no sé cómo estará mi situación era complicada en color note 18 reventado claro yo te diré que estamos tres por encima del descenso y estamos a 1:30 de también podría ser así el partido contra Murcia de ganarlo nos pondremos a media victoria de Murcia con toda la segunda vuelta va por delante no bueno es que esto no te sé decir que los equipos no descender no lo sé decir qué equipos van a es que no lo sé es que está todo muy igualado y bueno que está todo volado algunos les era peligroso y a otros nos parece ilusionante la última que te hacen un poquito tiempo para ver qué tal de cantera que una formación tremenda tiene unas instalaciones muy muy buena siempre se parezcan a y muy buenos jugadores que te parece lo que lo que has visto Guindos y los chavales que están viendo ahora contigo bueno que hay jugadores muy interesantes no hay jugadores que desde el nivel de su punto de vista físico o no pueden ayudar al equipo que ya es mucho y hay jugadores muy jóvenes que tienen talento y que y que creo que son creo que son el futuro no de este club como dice Alberto estos van a ser yo dentro de 4 años y tener a jugadores como antes de Carlos y como como Alberto te asegura que está en el equipo esos es esa miramos esos valores no ese legado permanezca por eso es tan importante que bueno que estos jóvenes vengan y se empapen un poco de lo que son los valores del club no tiene que dar bon cuándo vas a hablar con el presidente tienes que decir que tarjeta no no no no te ha sorprendido y aunque sea ex árbitro de fútbol una persona muy vinculado al fútbol para nada de baloncesto y que sea presidente de uno de los mejores clubes de bueno chirria porque yo creo que todos todos hemos crecido con los domingos a la tarde supuestamente estudiando pero con carrusel y con el tiempo de juego poniéndolo noi y oyendo los nombres de los árbitros que todos podemos hacer muchos chistes para morirse de la Peña televidente de no y ahora te echo un poco pero es un hombre que te conoce muy bien el fútbol que ha bebido el fútbol pero es un hombre que sabe de qué de qué va el deporte que es muy importante le gusta el baloncesto conoce el baloncesto y sobre todo saber lo que eso eso es muy importante saber qué es lo que quieres es el primer paso para poder hacerlo si no sabes dónde quieres ir es difícil que encuentres el camino Eva Navarro Castellón placer entérate de 2 minutitos aquí en la COPE que te vaya muy bien que ojalá todas esas cláusulas que hemos hablado de que sean buenas y demás se vayan se vayan cumpliendo y lo más inmediato que se gane el próximo sábado de marcha local de Murcia y que echa media victoria hace cada vez más cerquita ojalá muchas veces a vosotros vivo muchísimas gracias pues el contacto y con Ivonne Navarro desde el palacio Deportes José María Martín Carpena