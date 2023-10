Todo lo que tienes saber sobre la campaña de vacunación contra la gripe en Jaén

Al igual que la campaña anterior, la vacunación se centra en una parte de la población, los llamados grupos diana, escogidos por una especial vulnerabilidad para el contagio o para padecer formas graves de estas infecciones respiratorias. Se va a seguir un cronograma escalonado en la apertura de las agendas, es decir, se comenzará con las personas más vulnerables y se irá avanzando progresivamente con los siguientes grupos.



En general, a estas personas se les administrará una dosis de vacuna de gripe y una dosis de vacuna de COVID-19 a estas personas, para prevenirlas durante el otoño y el invierno. En algunas personas solo se administrará la vacuna de gripe, no la de COVID. Se aprovechará para la revisión y actualización de la vacunación frente al neumococo en caso de ser necesario.

En resumen, las principales más relevantes para esta campaña vacunal 2023-24 en Andalucía son las siguientes:



Las vacunas antigripales tetravalentes a emplear serán: vacuna de cultivo de huevo (Vaxgrip Tetra®), vacuna de cultivo celular (Flucelvax Tetra®) y la vacuna de alta carga antigénica (Efluelda®).

En cuanto a las vacunas COVID-19 de ARN mensajero a emplear, será la vacuna Comirnaty Ómicron XBB.1.5®. Habrá disponibles tres preparados: 30 microgramos (para personas de 12 años o más); 10 microgramos (5 a 11 años); 3 microgramos (6 a 59 meses). La vacuna Bimervax® (Hipra), será para personas de 16 años o más con contraindicación de vacunas ARNm.

Se desciende el corte de edad en adultos para la vacunación antigripal sistemática: ahora se vacunará la población general de 60 años o más, igual que para COVID-19.

Las indicaciones de vacuna antigripal de alta carga antigénica (Efluelda®) serán: sistemática en población general de 85 años o más. También se administrará a los residentes de 60 años o más en residencias de mayores, como el año pasado.

En cuanto a la posología de la vacunación antigripal en población infantil de 6 a 59 meses: una dosis en población infantil general de 6 a 59 meses, independientemente de si se han vacunado previamente.

Hay nuevas indicaciones para vacunacion antigripal: Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente, personal de zoológicos, etc. Personas fumadoras.

En cuanto al intervalo mínimo para la vacunación frente a COVID-19 respecto a la última dosis de vacuna frente a COVID-19 o infección por COVID-19 Al menos 3 meses en todos los casos.

En cuanto a la vacunación de COVID-19 en la infancia, la indicación de vacunación en población de 6 meses o más será únicamente para aquellos con patologías de riesgo cuando las dosis estén disponibles (a partir del 25 de octubre 2023), comenzando con aquellos con patologías de más alto riesgo. En la población entre 6 y 59 meses sin antecedente de vacunación o infección previa se administrará una pauta de 3 dosis (0, 3 y 8 semanas).

Durante la campaña no se vacunará a población no incluida en los grupos diana, independientemente de sus antecedentes de vacunación o infección. Se podrían vacunar fuera de campaña de vacunación a las personas que lo soliciten tras valoración individualizada