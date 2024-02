Protege tu corazón con media cucharada diaria de este alimento

La sabiduría popular, desde la noche de los tiempos, señala al aceite de oliva cómo uno de los alimentos más saludables para el ser humano. Un acervo cultural que, día tras día, va consiguiendo el refrendo de la ciencia. Ya en su día la Fundación Española del Corazón (FEC) reconocía que la ingesta diaria de aceite de oliva nos ayuda a proteger la salud cardiovascular gracias a su composición en ácidos grasos y por sus componentes antioxidantes, que nos protegen ante la arterioesclerosis y reducen los niveles de colesterol LDL (malo).

Recientemente un nuevo estudio, hecho público por el Journals of the American College of Cardiology pone de manifiesto que tomando media cuchgarada al día de aceite de oliva nos protege contra las enferemedades cardiovasculares y que “Reemplazar 5 g/día de margarina, mantequilla, mayonesa o grasa láctea con la cantidad equivalente de aceite de oliva se asoció con un riesgo 5% a 7% menor de sufrir este tipo de patologías"









Se trata de una investigación que han liderado Marta Guasch-Ferré, investigadora científica principal del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, y que además señala que el aceite de oliva ayuda a mantener en niveles aceptables el colesterol. “Durante 24 años de seguimiento, este estudio documentó 9797 casos incidentes de ECV (enfermedad cardiovascular), incluidos 6034 casos de CC (cardiopatía coronaria)” y 3802 casos de accidente cerebrovascular”. Un estudio que puedes consultar en este enlace

Después de ajustar los principales factores de la dieta y el estilo de vida, en comparación con los no consumidores, aquellos con una mayor ingesta de aceite de oliva (> 0,5 cucharadas/día o > 7 g/día) tenían un riesgo 14 % menor de ECV (HR combinado: 0,86; IC del 95 %: 0,79). a 0,94) y un 18 % menos de riesgo de cardiopatía coronaria (HR agrupado: 0,82; IC del 95 %: 0,73 a 0,91). No se observaron asociaciones significativas para el ictus total o isquémico. Es decir que reemplazar aproximadamente 10 gramos al día de margarina, mantequilla, mayonesa y grasa láctea con la cantidad equivalente de aceite de oliva se asocia con un menor riesgo de mortalidad.









Son múltiples las propiedades saludables que ya desde hace tiempo se han asociado a los beneficios del aceite de oliva y, en concreto, a la prevención de la arteriosclerosis y la disminución de la presión arterial. "Este zumo de aceituna natural, considerado el oro líquido de nuestra dieta, nos aporta un alto valor nutritivo necesario para seguir una alimentación equilibrada y saludable, esencial para el correcto funcionamiento del motor principal del organismo, nuestro corazón", destaca el Dr. Leandro Plaza, presidente de la FEC.

El aceite de oliva virgen es un alimento con alto contenido en sustancias antioxidantes y vitaminas, que además también es rico en otros compuestos naturales como los carotenos y polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a prevenir la aparición de enfermedades crónicas como, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular.

Los polifenoles son sustancias conocidas por su poder antiinfamatorio y antitrombótico que ejercen un efecto cardioprotector ante la arterioesclerosis, un proceso de estrechamiento y endurecimiento de las arterias debido a la perdida natural de elasticidad asociada al trascurso de la edad. La arterioesclerosis es responsable de un gran número de enfermedades cardiovasculares, tales como la angina de pecho, infarto de miocardio, hipertensión arterial y enfermedad vascular periférica. Así, se ha demostrado que los polifenoles ejercen la función de conservar la función endotelial, aportando mayores concentraciones de óxido nítrico, que disminuyen el estrés oxidativo y el riesgo isquémico.

El aceite de oliva es también rico en ácido oleico, un tipo de grasa monoinsaturada que ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos, reduciendo los niveles de colesterol LDL (malo) en sangre, a la vez que hace aumentar el colesterol HDL (bueno), otro beneficio más que hace de este alimento, un jugo saludable. "La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tanto el ácido oleico como el ácido omega3 son grasas insaturadas", explica el Dr. Plaza; quien añade que, "para disminuir el riesgo cardiovascular y en general mejorar la salud, es recomendable volver a las viejas costumbres de la dieta mediterránea y utilizar el aceite de oliva como principal grasa de nuestra dieta".