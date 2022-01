El preocupante motivo que ha provocado que dejemos de usar mascarillas quirúrgicas

La sexta ola de la pandemia ha disparado la demanda de las mascarillas FFP2 y FFP3. Según COFARES, la Cooperativa líder en distribución de medicamentos en España, la máscarilla quirúrgica, que había extendido su uso entre la población durante estos dos años de pandemia de COVD, está siendo desplazada por este tipo de cubre bocas y su demanda ha subido hasta un 642 % entre noviembre y enero. El mayor ritmo de los contagios con esta variante y la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores han disparado su venta









Siempre en relación con los datos que maneja COFARES los ciudadanos han ido adaptandose a las necesidades de hacer frente al cornavirus. De la misma manera que el virus ha ido cambiando la gente ha ido adaptándose a las sucesivas olas y a las recomendaciones sanitarias

Así, durante los meses comprendidos entre noviembre de 2021 a enero de 2022 (hasta el día 19), se ha registrado un incremento notable en la demanda de mascarillas de alta protección, y un aumento de la demanda de paracetamol, un 60% más. en las farmacias españolas. Algo que está en sintonía con la estación invernal y la confluencia de catarros y virus, el paracetamol creció un +60 % respecto al mismo periodo.

Desde @Cofares van a distribuir de forma gradual hasta 180 millones de mascarillas en farmacias españolas durante las próximas semanas #Covid19https://t.co/StecGaTcDIpic.twitter.com/pbZaEMrR4z — Europa Press (@europapress) April 22, 2020





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La probabilidad de contagio con la mascarilla FFP2 es cercana a cero

Según el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)José Mª Lagarón, "si todos llevásemos mascarillas FFP2 bien ajustadas a la nariz, la probabilidad de contagio sería cercana a cero".

Así lo afirman diferentes estudios, el último el recientemente publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ('PNAS'). En este sentido, el experto incide en que elegir mascarillas que ajusten bien al rostro de cada usuario para que no queden huecos por donde entren los aerosoles es clave para prevenir contagios por coronavirus, especialmente con cepas tan contagiosas como ómicron.

¿Qué son las mascarillas FFP2?

Las mascarillas FFP2 son un elemento de seguridad y protección desechable que cubre la nariz y la boca y que sirve para filtrar las partículas de aire. Las siglas FFP se refieren a la abreviatura de ‘Filtering Face Pieces’, es decir “piezas faciales filtrantes”. El 2 se refiere al nivel de filtración de sus tejidos, de al menos un 94%, lo que permite proteger a los demás de los aerosoles pero también a la persona que lleva la mascarilla.

La cooperativa de distribución farmacéutica Cofares ha informado de que entre noviembre y enero ha habido en las farmacias españolas un "incremento notable" de la demanda de mascarillas de alta protección -FFP2 y FPP3- y también de paracetamol.https://t.co/pnMsLB8Zw9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 26, 2022









Su diseño se orienta a la protección de personal sanitario, profesionales expuestos a microbacterias o pacientes con riesgo alto de padecer enfermedades de transmisión aérea. Pese a la recomendación inicial para el uso en los ámbitos médicos u hospitalarios, varios gobiernos de Europa han decidido introducir su uso en ámbitos con alta concentración de personas, como es el caso del transporte.

¿Cuánto cuestan algo y dónde se pueden comprar?

Cada mascarilla FFP2 tiene un coste aproximado de entre 1 y 3 euros. El precio depende del tipo de modelo (las hay más confortables que otras) o si se adquieren por separado o en pack. Las de colores, que últimamente se han popularizado, son en general más caras que las de color blanco.

Están a la venta en farmacias, aunque cada vez son más los hipermercados que disponen de packs de este material de protección. Durante el confinamiento de 2020, fue uno de los productos en los que más escasez se notó, lo que elevó los precios hasta niveles de 9 euros por unidad en muchas ocasiones.

El precio de cada mascarilla FFP2 no está regulado, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, cuyo coste máximo no puede superar los 62 céntimos, según estableció el Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre del año pasado. La falta de regulación sobre estos elementos implica también que el se someta a un IVA general, del 21%. Las quirúrgicas son consideradas producto sanitario y tienen un IVA superreducido del 4%.