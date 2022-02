¿Por qué a Moreno Bonilla no le viene bien reunirse el lunes con el PP?

No sentó nada bien en el Partido Popular andaluz que se convocará la Junta Directiva del partido el 28 de febrero, Día de Andalucía. Tanto es así que el presidente de la Junta, Juanma Manuel Moreno Bonilla, saltó como un resorte ante esa decisión y publicó en su cuenta de twitter: “no es acertado hacernos elegir entre el día de nuestra Comunidad y la asistencia a un órgano del PP. Las decisiones deben tomarse con tacto y sensibilidad en un momento tan crucial como éste. Es hora de saber sumar. Siempre con los andaluces”

Moreno Bonilla reivindicó el diálogo como herramienta más adecuada para salir de la profunda crisis que vive el PP y tras sus palabras se adivina la preocupación por las repercusiones que eso pueda tener en Andalucía en un año electoral como éste 2022. Y así lo dijo en el Palacio de San Telmo durante la mesa redonda "Los ensayos de Clavero Arévalo: la mirada necesaria" que tuvo lugar con motivo del acto del XX Aniversario de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y de la que ha destacado su labor y su afán investigador que ha contribuido al mejor conocimiento de la comunidad andaluza en todos los ámbitos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó que la altura de miras, la capacidad de diálogo y el sentido de la responsabilidad que durante tantos años ha demostrado Manuel Clavero Arévalo son el faro de la política del Gobierno andaluz, al mismo tiempo que ha aseverado que con él comparte su amor por Andalucía porque, según ha apuntado, "esta comunidad estará siempre por delante de todo lo demás". "Dialogar es el instrumento más importante y poderoso que tiene cualquier político. Cualquiera que se dedique a la función pública tiene la enorme obligación de dialogar con el que piensa de manera distinta y si lo atendemos con empatía puede servir como algo complementario a nuestros posicionamientos y ayudarnos a mejorar los nuestros propios".

CRÍTICAS DEL PSOE



Y es que en Andalucía el 28 de Febrero es una jornada de celebración regional en la que el Gobierno andaluz se hace ver y deja ver a la región más poblada de España y en la que, su enorme bolsa de votantes, (que se lo digan si no al Partido Socialiosta) es la que pone y quita a inquilinos en la Moncloa. El 28-F es un día de reafirmación política y social en Andalucía. Así que la ausencia de su presidente para atender asuntos de partido “en Madrid” no se entendería y que daría más munición a la opoisción sociali8sta que aspira a recuperar el gobierno de una región en la que fue un partido hegemónico durante 37 años. Y de hecho Juan Espadas, candidato del PSOE a la Junta, no tardó en recriminarselo

JORNADA INSTITUCIONAL





Así las cosas hoy mismo el Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar la concesión de los títulos de Hijo Predilecto de Andalucía y de las Medallas de oro de la comunidad autónoma, en su habitual reunión semanal, que se celebrará en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Ya se ha conocido que el cantautor y compositor Alejandro Sanz y el también compositor y productor musical Manuel Alejandro, que además es su padrino, serán galardonados el próximo lunes con el título de Hijos Predilectos de Andalucía en el acto institucional que se desarrollará con motivo del 28F. Un día en la que las ausencias y presencias en las celebraciones institucionales agranda su repercusión para bien o para mal y eso con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina y las locales para el año que viene, es una imagen que ningún partido con vocación de gobernar en Andalucía se puede permitir





Las distinciones honoríficas que concede la Junta están reguladas en virtud del Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, que a su vez fue modificado recientemente por el Decreto 221/2020, de 21 de diciembre.

MEDALLAS DE ANDALUCÍA

De esta manera, junto a los títulos de Hija Predilecta o Hijo Predilecto de Andalucía, la Junta concede las medallas de Andalucía en torno a nueve categorías --enfocadas en los ámbitos de las Ciencias Sociales y las Letras, las Artes, el Deporte, la Solidaridad y la Concordia, la Economía y la Empresa, la Investigación, la Ciencia y la Salud, la Proyección de Andalucía, el Mérito Medioambiental y los Valores Humanos--, además de la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo.

El año pasado, el Gobierno andaluz concedió el título de Hijo Predilecto de Andalucía al cantante Rafael Martos, Raphael. Con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, fueron distinguidos el Círculo de la Amistad de Córdoba en la de Ciencias Sociales y las Letras; el cantaor y productor musical de flamenco Pepe de Lucía y el dúo de humoristas Los Morancos en la de Artes; el Granada CF en la del Deporte; la congregación de las Hermanas Oblatas, comunidad de Almería, en la de Solidaridad y Concordia; la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); y el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, en la categoría de Economía y Empresas.

También, la Asociación Española Contra el Cáncer en la de Investigación, Ciencia y Salud; la agencia de noticias Europa Press Andalucía en la de Proyección de Andalucía; la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) en la de Mérito medioambiental; y José María Pacheco, de la Fundación Alalá Konecta, en la de Valores Humanos.

De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' fue galardonado el Parlamento de Andalucía, por la labor de sus diputados a lo largo de la historia de la institución para "impulsar el desarrollo social, político y económico de nuestra tierra".