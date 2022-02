Los regantes advierten de que la sequía traerá ruina económica y desempleo

Tras conocer las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la próxima campaña en la Comisión de Desembalse celebrada hoy, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía FERAGUA ha advertido de que el medio rural, en el ámbito de la Cuenca, y en general en toda Andalucía, se enfrenta a una amenaza grave de ruina económica y desempleo generalizado, “pues todos los cultivos, absolutamente todos, están hoy en riesgo”, ha explicado el presidente de los regantes andaluces, José Manuel Cepeda, que ha pedido a las administraciones que “dejen de mover papeles” y afronten la ejecución inmediata de las obras de regulación y proyectos de modernización que son necesarios para paliar el déficit hídrico estructural de las cuencas andaluzas, que se verá además agravado en los próximos años como consecuencia del cambio climático.



En particular, en el ámbito del Guadalquivir, el presidente de Feragua ha considerado gravísimo que el próximo Plan Hidrológico reconozca un déficit de 300 hm3 y solo contemple la ejecución del recrecimiento del Agrio, que aportará como mucho 8 hm3 a la capacidad de regulación, menos de un 3%, de modo que a este ritmo de inversión harían falta 150 años para compensar el déficit hidrológico del Guadalquivir. Por eso, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica la ejecución urgente, en el próximo ciclo hidrológico, de las presas de Cerrada de la Puerta y San Calixto, que sí podrían aportar una tercera parte del actual déficit, y de los que únicamente se plantean acometer, respectivamente, el estudio previo y el proyecto.



Feragua ha demandado asimismo la aceleración del proyecto de modernización del arroz, así como el impulso inmediato de otras modernizaciones pendientes como las de las zonas regables del Rumblar, Guadalmena y Vegas en Jaén; Albolote, Cacín y Vegas de Granada; Guadalmellato y Genil-Cabra en Córdoba; Marismas del Guadalquivir en Sevilla. “La ejecución íntegra de las mencionadas obras de regulación y proyectos de modernización, unida al trasvase del Condado, es la respuesta que necesita la Cuenca a su déficit hídrico y el único planteamiento serio y no demagógico para garantizar la disponibilidad del agua y apoyar al regadío, como motor de innovación, desarrollo económico, creación de empleo y consolidación del territorio en el medio rural andaluz”, ha declarado el presidente de Feragua.



Dichas medidas no servirán para tapar las consecuencias gravísimas de la actual sequía pero “evitarán las próximas y todos los demás son parches”. No obstante, y habida del durísimo impacto económico que unas restricciones de más del 80% significarán para el regadío, Feragua demanda para la actual sequía la condonación íntegra de los cánones y tarifas de los años 2021 y 2022, así como otras medidas fiscales y de empleo compensatorias: condonación del pago de IBIs y bonificaciones de cuotas sociales, aprobación de ERTEs en las Comunidades de Regantes, entre otras. Asimismo, durante la Comisión de Desembalse, el presidente de Feragua ha insistido en la importancia de la puesta en marcha de los pozos de emergencia, que deben tramitarse con agilidad, si de verdad se quiere cumplan su función de emergencia para salvar la arboleda de la muerte y mitigar los desastrosos efectos socioeconómicos de la falta de agua para riego en las explotaciones agrícolas y ganaderas de toda Andalucía.