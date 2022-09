Jaén ya dispone de una flota de motos eléctricas para alquilar

El alcalde, Julio Millán, ha presidido el acto de presentación de Motosharing de Jaén, un servicio de motos compartidas que llega a la ciudad de la mano de Silence Jaén de Grupo Ávolo y Acciona, responsable de la marca de motocicletas. Se trata de una fórmula, que ya funciona con éxito en grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Roma y que, de forma pionera, llega a Andalucía con su implantación en Jaén. En este sentido, el máximo responsable municipal ha puesto en valor: “Hay que destacar que grandes empresas apuesten por Jaén y hagan que Jaén sea la segunda ciudad de España, de menos de 500.000 habitantes, en contar con este sistema, lo que supone un aval de confianza para este tipo de iniciativas que fomentan una movilidad sostenible”. “El objetivo primordial es que dejemos el vehículo privado en casa y lo sustituyamos por el transporte público o con propuestas de este tipo que a lo que contribuyen es que Jaén sea una ciudad más amable, más cómoda para el peatón y, en definitiva, a que haya una movilidad más sostenible y menos contaminante”, ha dicho Millán, al que han acompañado en el acto de presentación de Motosharing, celebrado en la Plaza de Santa María, la segunda teniente de alcalde, África Colomo, la concejala de Movilidad, Estefanía Plaza, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Javier Padorno, Aitor Arévalo e Ion Arévalo, gerente de Grupo Ávolo, así como Carlos Sotelo, de Silence, y el vicerrector de Estrategia y Gestión de Cambio, Juan Manuel Rosas Santos. Esta presentación es una de los actos incluidos en la programación con la que el Ayuntamiento se suma, del 16 al 22 de septiembre, a la Semana Europea de la Movilidad.

Para hacer uso de Motosharing solo hay que descargarse en el móvil la aplicación ‘Silence Connected’, que es completamente gratuita. Una vez registrado el usuario y comprobado el permiso de conducción (válido el de coche), ya se pueden utilizar las motos. Solo hay que abrir la aplicación y buscar la moto más cercana. En la pantalla del teléfono, el usuario verá un plano de Jaén con la localización de la moto y la carga de la batería. En ese momento, hará la reserva del vehículo, que se mantendrá durante 15 minutos para que nadie más pueda usarlo. Cuando el cliente llegue a la ubicación de la moto, deberá pulsar el botón de la ‘app’ “Iniciar el viaje”. En ese momento, el vehículo se pondrá en marcha y se abrirá el baúl trasero, donde habrá dos cascos. A partir de ese instante, el usuario ya podrá moverse libremente. Cuando llegue a su destino, el conductor deberá aparcar la moto correctamente, dejar el casco en el baúl y finalizar el viaje en la ‘app’, donde aparecerá el importe a pagar, que le será facturado y dependerá de los minutos que haya durado el viaje. El precio del viaje es de 0,45 céntimos el minuto. De esta forma, será posible cruzar la ciudad por poco más de dos euros. Además, durante la primera semana, los viajes serán casi gratis, ya que, para que los ciudadanos puedan probar el servicio, los primeros siete días habrá un descuento del 90% en todos los trayectos. El Ayuntamiento de Jaén, Silence y grupo Ávolo han definido la zona por la que será posible moverse libremente con estas motos, que excluye algunos puntos. Esto no quiere decir que no se pueda circular por ellos, sino que en estas zonas no se podrá cerrar el viaje. Por lo tanto, cuando finalice el trayecto, el usuario deberá asegurarse siempre de aparcar dentro del área autorizada de la ciudad, que estará definida en el ‘geofence’ de Jaén: la zona autorizada para recoger y dejar las motos.