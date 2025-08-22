El mayor fracaso de la Juventus: se marcha cedido un año después de costar 51 millones de euros y aportar 0 goles y 0 asistencias

Douglas Luiz deja la Juventus de Turín rumbo a la Premier League para jugar en el Forest.

El Nottingham Forest ha cerrado un acuerdo con la Juventus italiana para la cesión del centrocampista brasileño Douglas Luiz en una operación que incluye una opción de compra obligatoria de unos 30 millones de euros, según difundió en las últimas horas el club inglés en sus redes sociales.

El brasileño, de 27 años, fichó por la Juventus en 2024 procedente del Aston Villa por 51'5 millones de euros tras una temporada destacada en la Premier League con el conjunto inglés, donde sumó 10 goles y 10 asistencias. Le acompañó su novia, la mediática futbolista Alisa Lehmann, que también firmó por el equipo femenino.

Sin embargo, en Italia no logró adaptarse y apenas disputó 27 encuentros en todas las competiciones, sin lograr anotar ni asistir, quedando relegado a un rol secundario en el equipo de Turín, que ahora le ha buscado salida. Un negocio ruinoso para una Juve que perderá alrededor de 20 millones de euros y que ha tenido que aceptar la oferta del Forest ante la posibilidad de que fueran aún más y el valor de mercado del jugador siguiera cayendo.

Redes Sociales Alisa Lehmann y Douglas Luiz dejaron juntos el Aston Villa rumbo a la Juventus.

El centrocampista se incorporará así a la plantilla del Nottingham Forest, dirigida por el portugués Nuno Espírito Santo, donde se encontrará con recientes incorporaciones como Omari Hutchinson, James McAtee y Arnaud Kalimuendo, además de los brasileños Jair Cunha e Igor Jesus y el portero Angus Gunn después de una inversión veraniega de la entidad que supera los 150 millones de euros.