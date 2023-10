El PP exige las conducciones de la presa de Siles, la Balsa del Cadimo y la Cerrada de la Puerta

El Partido Popular de Jaén ha criticado este martes “la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez” ante la sequía y ha anunciado que llevará al Senado la situación de las conducciones de la presa de Siles, la Balsa del Cadimo, la presa de la Cerrada de la Puerta y la ampliación de riego del Guadalmena, “infraestructuras hídricas clave” para paliar los efectos de la sequía en la provincia y que están “durmiendo el sueño de los justos”. Así lo ha señalado el senador Francisco Javier Bermúdez, tras haber registrado en la Cámara Alta iniciativas preguntando por las actuaciones en estos embalses, incidiendo en que las competencias en infraestructuras hídricas en la Cuenca del Guadalquivir y en la provincia jiennense “son del Gobierno de España, así que ya está bien de echar balones fuera para seguir sin hacer nada y de tratar de señalar a la Junta, que ya está haciendo más de lo que le toca realizando obras que no le corresponden pero que no pueden dilatarse más”.



En este sentido, Bermúdez ha criticado la hipocresía del senador socialista José Latorre, que hace poco más de un año “votó en el Senado en contra de ejecutar con urgencia las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado pendientes” y ahora pide a la Junta sin ser su competencia en la provincia más actuaciones y un plan de empleo especial para trabajadores del campo que además “ya existe, es el PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), dotado este año con más de 38 millones de euros en la provincia. Si tanto preocupa la situación a Latorre y a los socialistas lo tienen fácil: un PFEA extraordinario y así, como ocurre con el ordinario, todas las administraciones arrimarán el hombro y pondrán la parte que les corresponda”, coincidiendo además con lo que aprobó el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén, solicitar planes tanto a la Diputación como a la Junta y al Gobierno de España, “no a unos sí y a otro no”.



El senador popular ha recordado que las únicas medidas extraordinarias que se están poniendo hasta la fecha sobre la mesa para ayudar a los trabajadores del campo en la provincia las ha impulsado el PP, como es el caso de la petición de cero peonadas para cobrar el subsidio agrario, criticando que “los socialistas se arroguen ahora la petición de la eliminación de los jornales necesarios para cobrar esta prestación cuando fue una iniciativa del PP”.



“El único plan que parece que tiene el Gobierno de Sánchez para Jaén es cruzar los dedos y confiar en que llueva mucho en los próximos meses. Nada de trabajar con previsión e inversiones para que cuando lleguen momentos de sequía como el actual contemos con agua y soluciones reales”, ha criticado Bermúdez, poniendo el acento en la dejadez que demuestra “la sangrante” situación de las dos nuevas presas de la provincia, que pese a que se acabaron hace años no funcionan en plena sequía. “Con los embalses jiennenses, de media, a solo el 19% de su capacidad y bajando, tenemos dos presas nuevas, la de Siles y la de la Balsa del Cadimo, que no dan ni una gota a los jiennenses”, ha denunciado. La presa de Siles se inauguró en 2015 y “ocho años después siguen faltando las conducciones para poder regar, ocho años viendo desde Segura cómo el agua de Siles se marcha río Guadalquivir abajo sin poder aprovecharla y el Gobierno de España no ha movido un dedo para hacerlas”.



El también alcalde de Siles ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendió la mano a Sánchez para ver de qué forma entre los dos gobiernos podía atajarse el problema de las canalizaciones, pero “obtuvimos la callada por respuesta”. También ha lamentado la situación de la Balsa del Cadimo que se encuentra nuevamente pendiente de poder llenarse para terminar con las pruebas de carga y permitir así su entrada en servicio, “a pesar de estar terminada hace más de cinco años, pero la inacción y la falta de previsión del Gobierno de Sánchez ha hecho que cuando más falta hace no se pueda disponer de ella”.



Además, ha instado a la recuperación de proyectos planificados no ejecutados, como es la presa de la Cerrada de la Puerta, “que lejos de impulsarse en la actual situación”, ha sido eliminada del Plan Hidrológico Nacional “con el silencio cómplice y dañino de los socialistas jiennenses” a pesar de que estaba prevista una inversión de 70 millones de euros y ahora se ha borrado y solo se ha dotado hasta 2027 el estudio de viabilidad.



Frente a ello ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con tres decretos de sequía aprobados ya “teniendo muchas menos competencias que el central” y habiendo invertido en la provincia de Jaén cerca de 180 millones de euros desde 2019. “El PP es el único partido que ha asumido la responsabilidad de atajar el problema del agua frente al descaro del PSOE que únicamente se acuerda de la sequía como arma política”, ha lamentado Bermúdez.