¿Eres capaz de ver todos los números en esta imagen?

No todo es mal rollo y poloémicas en las fredes sociales. Entre tanto "haters" y "trolls" nos popdemos encontar distintas propuestas y retos que se vuelven virales. Los más populares y los que generan más reacciones son los visuales. El último, por ahora, que ha corrido como la pólvora por la red ha sido este que proponía en su cuenta de twitter "Srta. Rous"

Lo fácil es ver los números del centro, a primera vista no es demasiado complicado pero, con atención y paciencia, se puede constatar que la "cifra misteriosa" está compuesta por siete cifras. Aunque en las redes nos encontramos con múltiples reacckiones y hasta distintas soluciones. Y "manitas" que se ayudan de la tecnología y algún "truquito" para ayudarse a desvelar el número oculto

Hay quien directamente tira por el carril de en mkedio y no se anda con medias tintas

Y los hay que ven hasta los decimales del número PI

Empecé viendo exclusivamente el 2, pero cuanto más miro más números veo.

Al final, he acabado viendo 345839.

Ya no miro más, que me van a acabar saliendo todos los decimales de π ??????