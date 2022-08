Diez cosas que quizás no sabias sobre el agua

Cantidad de agua que cae al año en forma de precipitaciones en todo el mundo: 110.000 Km3. Son datos de Geólogos del Mundo correspondientes a 2017. De ese total, 70.000 Km3 se evaporan, y los 40.000 Km3 restantes son la cantidad máxima que renueva cada año los ríos, mares y océanos del mundo. Sin embargo, aunque no se dispone de datos globales más actualizados, es posible que en los últimos años estas cantidades se hayan reducido, por las sequías persistentes en diferentes áreas del planeta. Según un reciente estudio de Nature Geoscience, la Península Ibérica está viviendo su mayor sequía en los últimos 1.200 años, y también Italia vive su peor sequía en 70 años.

Cantidad de agua diaria de que debe disponer una persona: entre 50 y 100 litros. Esta cifra, estimada por la OMS, incluye el agua para beber, cocinar, para el aseo personal, la limpieza del hogar, etc. Y en tiempos de crisis o emergencias deben garantizarse al menos 15 litros de agua al día por persona. En España, la media de consumo doméstico se sitúa en 142 litros por habitante al día, y casi tres cuartas partes se nos van en el baño. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, como Tanzania, muchas personas sobreviven con menos de 5 litros de agua al día y carecen de sistemas de saneamiento.

Horas al año que dedican a caminar para abastecerse quienes no disponen de acceso a agua potable: 40.000 millones. Este cálculo lo ha realizado UNICEF, que cifra en 750 millones de personas en todo el mundo las que carecen de acceso a este recurso esencial. Normalmente, son las mujeres y niñas las encargadas de hacer esas caminatas para llenar sus bidones de agua de fuentes no seguras, recorriendo de media unas cuatro horas diarias. Por este motivo, unos 18 millones de niñas no pueden acudir a la escuela, lo que perpetuará las diferencias de género y limitará su desarrollo profesional en el futuro.