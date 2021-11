Detenidos dos jóvenes por el incendio de la fachada de la casa del alcalde de Navas de San Juan

El alcalde de Navas de San Juan, el socialista Joaquín Requena, se ha dirigido a la opinión pública desde sus redes sociales con un mensaje para agradecer todo el apoyo recibido:

"Quiero aprovechar este espacio para responder a todas aquellas personas que se han interesado por mí y por mi familia, que me han trasladado su solidaridad y apoyo, que me han enviado sus mensajes de aliento y que me han llamado para darme su ánimo.

Por la imposibilidad de contestar uno a uno, quiero manifestar desde aquí mi más profundo agradecimiento a todos ellos; a mis compañeros y compañeras del PSOE de todos los ámbitos (desde el municipal al federal pasando por el regional y por supuesto el provincial), a alcaldes y alcaldesas de todo signo político, a miembros de otras fuerzas políticas, a medios de comunicación, a periodistas, a amigos y amigas, e incluso a personas anónimas a las que no tengo el gusto de conocer, pero que han querido mandarme palabras de respaldo.

Y quiero, por encima de todo, manifestar mi más inmensa gratitud y mi eterno agradecimiento a los vecinos y vecinas de mi pueblo, Navas de San Juan. No tengo palabras para describir la actitud ejemplar de mis vecinos y vecinas, gente de bien, gente pacífica, que ama su pueblo y que lo demuestra día a día. La sinrazón de una minoría no puede empañar la imagen de una inmensa mayoría de naveros y naveras que viven en paz, en una convivencia armónica y tolerante. Somos un gran pueblo y no me cansaré de repetirlo. Mi agradecimiento aún más especial para esos vecinos y vecinas que dieron la voz de alarma y que también sufrieron los daños materiales y el miedo ocasionado por este ataque. No quiero olvidar tampoco mi enorme gratitud hacia las fuerzas de seguridad, tanto Bomberos, como Policía Local, Guardia Civil y trabajadores municipales que actuaron con rapidez, profesionalidad y sensibilidad.

Nunca podré devolverle a Navas de San Juan y a sus gentes el cariño que me han brindado siempre, pero especialmente en las últimas 24 horas. Es algo que mi familia y yo llevaremos en el corazón.

Dicho esto, tengo que decir que no albergo odio, ni resentimiento. Con la mente fría, 24 horas después del ataque, tengo un doble sentimiento. Por un lado, de decepción; porque pensaba que en una sociedad democrática como la nuestra ya no había espacio para este tipo de acciones violentas que ponen en riesgo la vida de las personas. Probablemente pensaba con ingenuidad que nuestra madurez democrática era mayor de la que es y me he dado de bruces con la realidad... Pero por otro lado, tengo un sentimiento de victoria. Ver esa oleada de condenas generalizadas, contemplar ese inmenso rechazo social hacia este ataque y sentir en primera persona el aliento y apoyo de gente a la que uno no conoce o con la que tiene sustanciales diferencias ideológicas, me hace recuperar la esperanza.

Creo que ha quedado claro que nosotros somos la gran mayoría, que hay una sociedad que quiere vivir en paz y que es tolerante salvo con los intolerantes. Somos la gran mayoría los que condenamos la violencia y, por tanto, no va a haber otra opción: acabaremos venciendo.

No me busquen en el rencor, germen de toda violencia, porque ahí no me van a encontrar nunca.

En mi nombre y en el de mi familia, muchas gracias de corazón a todos y todas"





DOS DETENIDOS

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, vecinos de Navas de San Juan, por su presunta vinculación con el ataque que sufrió la vivienda del alcalde de este municipio, Joaquín Requena, durante la madrugada del pasado domingo cuando un contenedor incendiado de forma intencionada y situado junto al domicilio familiar del primer edil calcinó parte de la fachada y también ocasionó daños a un vehículo estacionado junto a la misma.

En principio no se descarta que haya más detenidos en las próximas horas si finalmente así lo requiere la investigación que se está llevando a cabo y que todavía está en curso. El testimonio de algunos testigos ha sido clave para poder llevar a cabo las dos primeras detenciones presuntamente vinculadas con este suceso. Por el momento, no ha trascendido más datos sobre los dos detenidos a excepción de que son vecinos del municipio navero y que se les está tomando manifestación, según ha confirmado la propia Guardia Civil.

Para este martes, a las 17,30 horas, se ha convocado una concentración en repulsa de estos hechos que han ido dirigidos contra el alcalde de Navas de San Juan. A la misma ya han confirmado su asistencia el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño.