El Ayuntamiento de Jaén ofrece parking gratis a los padres que llevan sus hijos al colegio

El Ayuntamiento de Jaén permitirá provisionalmente el estacionamiento gratuito en el aparcamiento público Avenida durante el horario de entrada y salida de los centros de educación primaria y secundaria enclavados en el entorno del aparcamiento. Entre los objetivos de la medida, que entra en funcionamiento este 8 de noviembre, figura el de evitar que se utilice el trazado del tranvía una vez que han comenzado las obras en esta infraestructura.

La Concejalía de Tráfico ha alcanzado un acuerdo con la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa) para ofrecer a las conductores la opción de utilizar el aparcamiento Avenida durante los días que los centros educativos impartan clases. Así, durante las jornadas enmarcadas en el calendario lectivo tendrán la posibilidad de estacionar desde las 8,40 hasta las 9,20 horas durante la mañana y desde las 13,40 hasta las 14,20 horas en horario vespertino.

Si la persona que utiliza el aparcamiento en este horario supera el tramo horario establecido no se beneficiará de esta medida, aclara la Concejalía de Tráfico, que aclara en este sentido que 40 minutoses un margen suficiente como para que quienes se desplacen hasta los centros educativos en vehículos tengan la posibilidad de llevar o recoger a los alumnos. Para el concejal de Tráfico, Antonio Losa, la medida demuestra que el Ayuntamiento es sensible con la comunidad educativa en particular, al facilitar el estacionamiento en el aparcamiento Avenida, y con los jiennenses en general, ya que otro de sus fines es evitar colapsos en la circulación en un tramo de elevada densidad de tránsito rodado.

El coste económico de la medida será asumido por el Ayuntamiento y por la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios, según informa Antonio Losa, cuya Concejalía estudia asimismo utilizar un espacio abierto para proporcionar estacionamiento provisional gratuito junto a otro tramo del tranvía que está también próximo a un centro educativo.