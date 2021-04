Los mayores de 80 disponen ya de teléfonos de información sobre vacunación COVID

Las Áreas sanitarias y distrito de la provincia de Jaén, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, han activado diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamados a vacunar.

“Con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico para este fin, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, y garantizar la vacunación de todos los mayores”, ha indicado la delegada territorial, Trinidad Rus.

En el caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

En concreto, el distrito sanitario Jaén-Jaén Sur, pone a disposición de la población el número de teléfono 618 510 835, que está disponible de 8 a 15 horas. En el Área Jaén Norte, se ha habilitado la línea 953008887, a la que las personas que lo deseen pueden llamar de 9:30 a 14 horas. Por último, el Área Sanitaria Nordeste de Jaén mantiene activa la línea 689767491, de 8 a 15 horas.

Estos teléfonos son publicitados por las áreas y distrito a través de los medios de comunicación locales y las redes sociales para llegar al máximo de personas.