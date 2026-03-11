El PP acusa a la Diputación de Jaén de un reparto "injusto" de las ayudas por el temporal

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Jaén ha exigido este martes al equipo de gobierno socialista la rectificación del plan de ayudas anunciado tras los daños del temporal. El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha calificado la medida de “injusta, arbitraria y alejada de la realidad de nuestros municipios”, reclamando un reparto basado en la "lógica y proporcionalidad".

Un reparto desigual

El PP ha criticado la aplicación de una “tarifa plana” de un máximo de 100.000 euros por ayuntamiento, sin tener en cuenta la magnitud de los daños, la población o la extensión de su término municipal. “Mientras el Gobierno de España y la Junta de Andalucía valoran daños para dar una cuantía realista, la Diputación va a lo fácil, a ‘quedar bien con todos’. Es una injusticia total”, ha señalado Camacho.

Es muy injusto aplicar la misma tarifa plana a cada pueblo sin importar los daños que tenga" Luis Mariano Camacho Portavoz del PP en la Diputación de Jaén

Según los populares, si un pueblo justifica daños por 500.000 euros, “tiene que apañarse con 100.000", pero si son 50.000, recibe solo esa cantidad y la Diputación se queda el resto. Camacho ha advertido que “casi con seguridad las ayudas al final serán de mucho menos de lo anunciado” y el dinero sobrante “se lo quedará Paco Reyes para destinarlo a lo que quiera”. También ha lamentado la discriminación hacia las Entidades Locales Autónomas (ELA).

Cifras "maquilladas"

El portavoz popular ha denunciado además el “maquillaje descarado” de las cifras presentadas por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Ha asegurado que de los 50 millones de euros anunciados, “el 66% no son realmente de la Diputación o le van a ser compensados”.

Dos de cada tres euros de los que presume el equipo de gobierno no son suyos" Luis Mariano Camacho Portavoz del PP en la Diputación de Jaén

Camacho ha detallado que tres millones proceden de la devolución del premio de cobranza, un dinero que pertenece a los ayuntamientos, y otros tres millones se destinan a un Plan de Empleo que en años anteriores, sin temporal, alcanzaba los 10 millones. “Todo para inflar la cantidad final y que la cifra quede bonita en el titular”, ha lamentado.

Petición de rectificación

Por todo ello, el Grupo Popular ha insistido en que se revise el modelo de reparto o, en su defecto, que la Diputación active un segundo paquete de ayudas con un mayor esfuerzo de fondos propios. “El Gobierno andaluz ya ha anunciado que habrá más ayudas. La Diputación puede y debe hacer lo mismo”, ha remarcado Camacho.

Finalmente, el portavoz ha pedido al equipo de gobierno socialista “sentido común” y ha urgido a acelerar la tramitación de las ayudas. Ha recordado que el plan llega “tarde y muy maquillado” y que “las infraestructuras están destrozadas hoy y el dinero no puede llegar en verano”.