Las universidades andaluzas acusan a la Junta de incumplimiento sistemático y financiación crónica

Las universidades públicas de Andalucía han alzado la voz de forma unánime contra el Gobierno andaluz, al que exigen que cumpla con sus obligaciones y compromisos en materia de financiación. En una dura declaración institucional conjunta, leída por el rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, en el Consejo de Gobierno, donde ha explicado que el impacto en la UJA del incumplimiento de la Junta se traduce en una pérdida de financiación de 2,3 millones de euros en 2025 y de 2,7 millones de euros para 2026; en total, unos 5 millones de euros, los rectores denuncian el incumplimiento sistemático del modelo de financiación para el periodo 2023-2027, una situación que, aseguran, está debilitando progresivamente al sistema.

Un modelo sistemáticamente incumplido

Según la declaración, el modelo de financiación, aprobado por el propio Consejo de Gobierno hace dos años, se ha incumplido en 2024 y 2025. Los rectores señalan que no se ha respetado la cláusula de salvaguarda, que obliga a garantizar el 100 % de la financiación del año anterior más la subida retributiva del personal. Además, se adeuda parte de la subida salarial de 2024 y sigue sin actualizarse el capítulo de gasto corriente, como exige la normativa.

Los incumplimientos se ven agravados por la transferencia de más de 37 millones de euros para conceptos retributivos como proyectos estratégicos no consolidables, en contra de lo que establece el modelo. A esto se suma que el Gobierno andaluz ha enviado un importe "claramente insuficiente" para afrontar los nuevos complementos retributivos, sin incluir los elevados costes de las cotizaciones sociales. Esta situación supone, según los rectores, "una merma más en nuestras arcas, ya de por sí muy tensionadas por una infrafinanciación que podemos considerar como crónica".

Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí muy tensionadas por una infrafinanciación que podemos considerar como crónica"

El perjuicio en la Universidad de Jaén

El rector Nicolás Ruiz ha cuantificado el impacto concreto para la Universidad de Jaén. Según ha explicado, el incumplimiento de la Junta "se traduce en una pérdida de financiación de 2,3 millones de euros en 2025 y de 2,7 millones de euros para 2026", lo que suma un perjuicio total de 5 millones de euros para la institución jiennense.

El impacto en la Universidad de Jaén se traduce en una pérdida de financiación de 2,3 millones de euros en 2025 y de 2,7 millones para 2026" Nicolás Ruíz

Vulneración de la ley y aviso de acciones legales

Las universidades recuerdan que esta situación contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obliga a garantizar una financiación basal suficiente para cubrir los gastos de personal, funcionamiento e inversiones. El incumplimiento de este mandato legal sitúa al sistema en una posición de clara vulnerabilidad financiera.

Finalmente, los rectores reclaman al presidente de la Junta que cumpla su compromiso de añadir 160 millones de euros para sostenibilidad y digitalización, una partida que "ahora, de una forma sorprendente, desaparece del reparto". Por todo ello, advierten que, de persistir los incumplimientos, las universidades defenderán sus derechos "a través de las acciones legales que veamos más oportunas" para exigir el cumplimiento estricto del modelo de financiación.