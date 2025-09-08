“La UJA no se toca”: Jaén se movilizará el 8 de octubre en defensa de su universidad

La sociedad jiennense está llamada a la gran movilización del próximo 8 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza de las batallas de la capital

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha convocado para el próximo 8 de octubre, a las 18:00 horas, la Gran Movilización Social en defensa de la institución universitaria. La concentración tendrá lugar en la Plaza de las Batallas, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta, y estará presidida por una gran pancarta con el lema que ha identificado esta lucha: “La UJA no se toca”.

Desde la Coordinadora explican que “ya no nos vamos a dejar convencer por cantos de sirena procedentes de quienes tuvieron en sus manos colaborar con el futuro de la UJA y no lo hicieron”.

La Plataforma hace un llamamiento a todos los jiennenses para que participen en esta movilización, que busca “justicia, dignidad y futuro para la UJA”, lo que consideran equivalente a reclamar lo mismo para toda la provincia de Jaén.

Las reivindicaciones se centran en denunciar el “castigo que se nos quería infligir con el Modelo Velasco, la negativa injustificada al Grado en Ingeniería Biomédica, y los problemas de financiación que arrastramos desde 2022”.

“El daño está hecho y es irreversible, pero ahora toca demostrar que la UJA cuenta con una legión de apoyos detrás. O se está con la UJA o se está contra el futuro de esta provincia”, advierte la Plataforma.

Reclamo a la Junta y al Consejo de Universidades

La organización ha subrayado que la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía “no ha ejercido con lealtad y ha respondido con suficiencia y menosprecio a reivindicaciones legítimas”.

Asimismo, ha advertido al Consejo de Universidades estatal, que se reunirá el 9 de octubre, de que “si transfiere de nuevo la decisión a la Junta, estará siendo cómplice y la Plataforma tomará nota de que los discursos no se corresponden con los hechos”.

De cara a la cita, la Plataforma impulsará una campaña de videos de apoyo para “crear conciencia social sobre lo que supone la UJA para Jaén y la obligación de luchar por ella con todas nuestras fuerzas”.

También han anunciado que cursarán invitación expresa al rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, al que reconocen por su compromiso: “Entendió desde el primer momento que la prioridad de su mandato era situar a la UJA en el lugar que merece, y ha contado con la gratitud de una inmensa mayoría de este pueblo”.