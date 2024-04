Úbeda brilla en el Cupón de la ONCE gracias a la artesanía y los artesanos de la ciudad

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, han presentado hoy la imagen de este cupón a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, al presidente de la Asociación de Artesanos de Úbeda, Pablo Martínez, y la secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Adolfina Martínez, en el marco de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía. Al acto, celebrado en el Centro Cultural Hospital de Santiago, han asistido también la directora general de Comercio, Cecilia Ortiz, la consejera territorial de la ONCE, Irene Jiménez, y el director de la Organización en Úbeda, Gabriel Mengíbar.

Cinco millones de cupones llevan dos imágenes en primer plano, de la labor paciente de unas manos artesanas que, en una instantánea van modelando una tinaja de barro y en la otra imagen, están pintando bellas filigranas en un plato de cerámica. En su localidad natal, Cristóbal Martínez se mostró “muy orgulloso” de reivindicar el potencial de la artesanía ubetense a través del cupón de la ONCE, “su calidad artística y su dimensión económica como fuente generadora de empleo, medio de cohesión social y como recurso turístico y cultural sostenible”.

Martínez pidió al sector artesanal de Úbeda, que concentra más de la mitad de los oficios artesanales de la provincia de Jaén, que se abra a la discapacidad y confíe en su talento y su capacidad como un valor añadido más a su estrategia empresarial.

La alcaldesa de la ciudad reivindicó Úbeda como epicentro de la artesanía en Andalucía y agradeció a la ONCE “su generosidad” con esta iniciativa. “Úbeda lucirá maravillosa en toda España a través de este cupón”, sostuvo. El presidente de la Asociación de Artesanos de Úbeda consideró “un honor” que la riqueza artesanal de la localidad sea protagonista del cupón de la ONCE. “Este día quedará grabado en la historia de la artesanía ubetense”, dijo Pablo Martínez que se refirió a este sector como un puente entre el pasado y el presente. Por su parte, Adolfina Martínez agradeció también a la ONCE la proyección nacional que otorga a la artesanía de Úbeda y dar a conocer el potencial del sector.





Finalizada la presentación, un grupo de personas ciegas o con discapacidad visual grave han participado en el taller de artesanía ‘Ver con las manos’, organizado por la propia Asociación de Artesanos de Úbeda.

