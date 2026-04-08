Úbeda abre sus monumentos a la música con un nuevo ciclo de conciertos solidarios

La Fundación Caja Rural de Jaén ha redoblado su apoyo al Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda con el impulso de una nueva edición del Ciclo Música y Patrimonio. Esta cita cultural contempla una decena de conciertos que se celebrarán en diversos espacios patrimoniales de la ciudad jienense.

La presentación del ciclo ha contado con la participación de Luis Jesús García-Lomas, gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén; Esteban Ocaña, director del Festival de Úbeda, y Elena Rodríguez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda. Lugares como la iglesia de San Lorenzo o el Palacio Luis de la Cueva serán algunos de los escenarios de la programación.

Una experiencia cultural y solidaria

A través de esta colaboración, "combinamos una de nuestras misiones como es dar a conocer el patrimonio, así como el fomento de las actividades culturales", ha señalado García-Lomas. Ha añadido que "este ciclo es una manera de generar oportunidades, de disfrutar de la música en espacios únicos y que la gente pueda disfrutar de ese entorno patrimonial".

Música y Patrimonio se presenta como un ciclo que convierte los monumentos de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad en espacios de convivencia. Además, la iniciativa tiene un fin social, ya que la recaudación íntegra de los conciertos se destinará a una asociación de carácter social de Úbeda. Las entradas ya están disponibles en la web del festival por un importe simbólico de 3€.

Un proyecto de este calibre no se lleva a cabo sin las sinergias entre instituciones privadas y públicas" Esteban Ocaña Director del Festival de Úbeda

"Un proyecto de este calibre no se lleva a cabo sin las sinergias entre instituciones privadas y públicas", ha destacado el director del Festival, Esteban Ocaña. Ha remarcado que se trata de un ciclo "lleno de detalles y guiños a elementos como el aspecto social, el ámbito patrimonial, el turismo y vivir la música en sitios que no son abiertos habitualmente".

Por su parte, Elena Rodríguez ha valorado que el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén "hace posible que este proyecto haya ido creciendo año tras año. Desde esa sensibilidad que tienen y con ese fin solidario". La concejala ha asegurado que con este ciclo "la música devuelve la vida a estos espacios y los acerca aún más a la ciudadanía. No es solo un ciclo de conciertos, es una declaración de intenciones".

No es solo un ciclo de conciertos, es una declaración de intenciones" Elena Rodríguez Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda

Programación de conciertos

La programación arranca el 21 de mayo en el Oratorio San Juan de la Cruz con María del Mar Poyatos y continúa el 22 de mayo en la iglesia de San Lorenzo con un trío de cuerda. El Palacio Vela de los Cobos acogerá al Dúo Icarus el 27 de mayo, seguido de una cita en la Basílica menor de Santa María de los Reales Alcázares el 4 de junio.

El 11 de junio, el piano de Daniel del Pino sonará en la iglesia de San Lorenzo, mientras que el 18 de junio el Palacio Luis de la Cueva será el escenario para Motus Vitae. El auditorio del Hospital de Santiago acogerá el espectáculo 'Música, espejo del cuento' el 19 de junio.

La recta final ofrecerá tres conciertos consecutivos: el 25 de junio en el auditorio Diego Martínez de La Cultural, el 26 de junio en la Casa de las Torres y, por último, el 27 de junio en la iglesia de Santo Domingo con Linarem Ensemble.

Confluencia de colaboraciones

Música y Patrimonio es también un contexto de colaboración que integra a otros proyectos y entidades culturales. Entre ellos destacan el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, la Joaquín Achúcarro Foundation, el Concurso Nacional de Piano de Don Benito, el Concurso Nacional de Piano Ciudad de Linares Marisa Montiel, el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia de La Herradura, el Festival Flamencos y Mestizos de Úbeda y la Fundación Legado Miguel Hernández.