El secreto de los mercados para invertir con éxito: el dinero fluye, no desaparece

En el espacio de economía y finanzas de COPE Jaén, Antonio Carpio, Director de Sucursal de Renta 4 Banco Jaén, ha explicado un concepto fundamental para los inversores: la circularidad de los mercados. Este principio describe cómo los grandes flujos de dinero se desplazan entre diferentes activos a lo largo del ciclo bursátil, en lugar de moverse todos en la misma dirección simultáneamente.

Carpio utiliza una analogía para explicarlo: "con el dinero pasa algo similar a la energía, y es que los grandes flujos monetarios que mueven los mercados se van desplazando de un activo a otro a lo largo del ciclo". Es, según sus palabras, "como una carrera de relevos en la que el testigo, en este caso, es el dinero, va saltando de un activo a otro".

Amenazas convertidas en oportunidad

Un ejemplo claro fue la pandemia. Mientras muchos sectores se vieron perjudicados por los confinamientos, otros salieron "tremendamente beneficiados". Carpio señala que el dinero huyó de los sectores más cíclicos y se refugió en segmentos como la educación online o, en general, todo el sector salud. "Donde hubo una amenaza, también hubo una oportunidad", afirma el experto.

Donde hubo una amenaza, también hubo una oportunidad" Antonio Carpio Director de Sucursal de Renta 4 Banco Jaén

Esta dinámica también se observa en el contexto actual. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, economías y sectores más cíclicos o con mayor dependencia energética han sufrido caídas. En cambio, las grandes tecnológicas se han visto menos afectadas y el sector energético ha experimentado fuertes subidas por el incremento del precio del petróleo y el gas.

La importancia del asesoramiento

La conclusión, según Carpio, es que "en el mercado siempre nos brinda oportunidades para invertir a buenos precios, y seguramente cuando un activo está caro, otro está barato". Identificar estas oportunidades es la clave, y aquí es donde el asesoramiento profesional se vuelve crucial.

Cuando un activo está caro, otro está barato" Antonio Carpio Director de Sucursal de Renta 4 Banco Jaén

"Cuatro ojos ven más que dos, sobre todo cuando son los de un especialista en la materia", subraya el experto de Renta 4 Banco. En este sentido, la entidad ofrece un "asesoramiento personalizado en materia de inversión para facilitar y optimizar la gestión del patrimonio financiero" de sus clientes.