El tecnigen cae en casa ante el Universidad de Burgos

Cuando las cosas no marchan bien, hay pocas excusas que valgan. Esta semana ha sido particularmente difícil para el Tecnigen Linares. Después de la eliminación en competiciones europeas, el equipo buscaba encontrar consuelo en el ámbito nacional, pero en lugar de ello, se topó con una decepción de proporciones considerables.



El debut de la jugadora china Yi Ju Wang, que era una incógnita, resultó ser agridulce. En el enfrentamiento de este miércoles contra María Berzosa, una de las promesas más destacadas del país, se esperaba que la recién llegada al Tecnigen se impusiera. Sin embargo, la realidad fue muy diferente, ya que Berzosa venció a Wang con un contundente 3-0.



Después de esta desilusión, Patricia Torio, una talentosa jugadora formada en la cantera del Tecnigen, generó esperanza al ganar los dos primeros sets contra María Méndez. Sin embargo, Méndez logró revertir la situación, imponiéndose 2-3 y colocando el marcador general en 2-0.



La situación no parecía mejorar, y las esperanzas recaían en la capitana Roxana Istrate. Enfrentándose a una conocida como Annamaria Erdelyi, Istrate no pudo cambiar el rumbo y, con dificultades, Erdelyi sumó el tercer punto, colocando un 0-3 en ese enfrentamiento específico.



El cuarto punto fue para Patricia Torio, quien se enfrentó nuevamente a Berzosa. Esta vez, no hubo sorpresas, y la jugadora de Castilla y León demostró su experiencia al cerrar el encuentro con un contundente 0-4, instando al equipo a trabajar aún más duro.



El viernes, un nuevo desafío espera al equipo a las 19:00h, esta vez en Cataluña contra Girbau Vic, un equipo que está luchando por el primer lugar en la clasificación. Aunque el compromiso es complicado, no se considera imposible.