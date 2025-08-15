La Sierra de Segura promocionará el astroturismo con una star party

La Sierra de Segura se prepara para vivir un evento único que unirá ciencia, naturaleza, cultura y gastronomía bajo uno de los cielos nocturnos más limpios de Europa. El próximo 30 de agosto de 2025, la aldea de Don Domingo (Santiago-Pontones) acogerá una gran star party para promocionar el astroturismo como motor de desarrollo sostenible en la comarca.

La jornada, patrocinada por la Diputación de Jaén y organizada por AstroÁndalus, lleva por título El cielo nocturno como motor de desarrollo de la Sierra de Segura. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado que el objetivo es “posicionar a la Sierra de Segura como un referente nacional en turismo de naturaleza, científico y cultural”.

PROGRAMACIÓN

El evento comenzará a las 11:00 horas y se prolongará hasta la madrugada, con una amplia oferta de actividades como charlas de expertos sobre astronomía, astrobiología e iniciación a la observación de estrellas; talleres infantiles de lanzamiento de cohetes, pintura luminiscente y construcción de relojes solares; música en directo; observaciones astronómicas guiadas con al menos ocho telescopios y proyección en pantalla gigante de las imágenes captadas por el telescopio principal, y otras muchas más propuestas. Además, se instalará una cúpula inflable con una exposición de obras pictóricas y esculturas que brillan en la oscuridad, creadas por alumnado de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. La zona de observación contará con un “jardín de constelaciones brillantes”, decorado con piedras luminiscentes que simularán un cielo nocturno en el suelo.

En la zona de food trucks, los asistentes podrán degustar propuestas gastronómicas mientras disfrutan de la música de Aurodas, DJ y músico experimental que crea composiciones electrónicas a partir de sonidos reales captados en el espacio por los radiotelescopios ALMA de Chile.

Don Domingo, un paraje Starlight

La aldea de Don Domingo cuenta con la certificación Paraje Starlight otorgada por la Fundación Starlight, lo que avala su excelente calidad astronómica, ausencia de contaminación lumínica y atmósfera excepcionalmente transparente.

Lozano ha subrayado que este tipo de eventos “ponen en valor nuestro cielo nocturno como un atractivo turístico que se suma a la amplia oferta de la provincia de Jaén”.