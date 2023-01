Seis jugadoras M16 de la Academia Kubota Jaén Rugby convocadas con la Selección de Andalucía Oriental

No busquen más que no hay. Seis jugadoras M16 de la Academia Kubota Jaén Rugby participan este sábado en el partido que enfrentará a una Selección de Andalucía Oriental contra otra de Andalucía Occidental. El partido ha sido organizado por la Federación Andaluza de Rugby con el fin de que las deportistas de esta categoría puedan mostrar su verdadera dimensión competitiva como jugadoras. Muchas de ellas –no es el caso de las jiennenses- no disponen de suficientes minutos de juego en sus clubes, por tratarse de equipos mixtos.



Las representantes de la Academia Kubota Jaén Rugby en este partido, si nada se tuerce, serán Lucía Aguayo, Ana Camero, Lucía Caño, Ainara García, Marina Jándula y Laura Jiménez. No serán las únicas jiennenses, pues también han sido convocadas tres jugadoras de Úbeda Atlantes RC y una del CD Íberos Rugby de Linares. Con ellas, el rugby de Jaén será el mejor representado de todas las provincias orientales. El CD Universidad de Granada aporta también seis jugadoras, del Marbella RC han sido llamadas tres, del URA Almería acudirán dos y una del CR Marrajos XV y el CR Victoriano.

IMAGEN: Carmen Molina









El objetivo de este partido de exhibición es que todas las jugadoras andaluzas seleccionables mejoren su técnica con vistas a su participación en el Campeonato de España por autonomías. De hecho, la Selección Andaluza Femenina M-16 de 7’s es la actual campeona de España, al igual que la Absoluta.



Este partido entre ambos combinados M16 iba a celebrarse el pasado 17 de diciembre, coincidiendo con la primera concentración de la Selección Andaluza M-18. Precisamente, muchas de las jugadoras que iban a disputar el encuentro recibieron la llamada de los técnicos de la selección M18 con vistas a la preparación del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Y por ese motivo el choque fue aplazado.

El 1er Encuentro Andaluz M16 Femenino entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental se disputará este sábado 14 de enero a las 13:00 horas en el Campo de Rugby de Fuentenueva, en Granada.

Por cierto, que ese mismo día y en ese mismo escenario, pero a las 10 de la mañana, el equipo M14 de la Academia Kubota Jaén Rugby juega partidos de liga contra el Universidad de Granada y U.R. Almería. ¡¡Suerte!!