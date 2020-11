¿Qué medidas han hecho de Carboneros el único pueblo libre de coronavirus en Jaén?

Cumplir a rajatabla las normas. Buen comportamiento y respeto para con los demás y un poco de suerte. Esa podría ser la receta para que la localidad jienense haya esquivado al coronavirus hasta ahora. Es el único pueblo, de los 97 que hay en la provincia, en los que no se han registrado casos de coronavirus. Su alcalde, el socialista Domingo Bonillo, lo atribuye al buen comportamiento de sus vecinos y también a la suerte.

"No hay receta, la única receta es que aquí la ciudadanía se está comportando como hay que comportarse y también la suerte, porque como en todos los aspectos de la vida, la suerte es fundamental". Sin tan siquiera contar con Policía Local propia, el alcalde ha señalado que por el momento no han tenido que recurrir a la Guardia Civil porque no se han dado casos de botellones y la juventud, al igual que el resto de la población, "se lo ha tomado muy en serio" y "cumplimos a rajatabla con las medidas de seguridad".

Vecinos ejemplares

Además, con la colaboración de vecinos y empresas del municipio, a diario se llevan a cabo labores de desinfección en todas las calles y acerados del pueblo e incluso este verano se encalaron las fachadas, todo para hacer frente a un virus del que por el momento se mantienen fuera de su alcance. Por eso el alcalde ha agradecido la colaboración de aquellos vecinos que utilizan sus vehículos agrícolas para las labores de desinfección y a las empresas que donan los productos para llevar a cabo estos trabajos porque "entre todos lo estamos consiguiendo".

Un pueblo al lado de una de las mayores vías de comunicación de España

"Todos los alcaldes y todas las corporaciones municipales han hecho y están haciendo lo que pueden. Nosotros tenemos la ventaja de ser un pueblo pequeño, pero también tenemos la desventaja de estar en la A-4 y de que hay gente que pasa a los restaurantes de la carretera, que vienen a los talleres, que pasan al pueblo", ha señalado Bonillo.

Asimismo, ha destacado que los habitantes de Carboneros se desplazan para ir a los hospitales, o a La Carolina o Guarromán, municipios cercanos donde hay positivos, pero hasta el momento no se han dado contagios en el municipio, de ahí en que haya insistido en tener en cuenta la suerte como uno de los factores que mantienen al pueblo libre de covid-19.

No hay que relajarse

Bonillo ha insistido en la necesidad de que nadie se relaje y se mantengan las medidas de seguridad como el uso de la mascarilla, la distancia social y evitar las reuniones de familiares y amigos porque "solo así conseguiremos mantenernos como estamos y que no es poco".