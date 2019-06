Prohibido hacer fuego, barbacoas u hogueras en todo el territorio forestal andaluz

Entramos en el periodo más peligroso para la masa forestal de Andalucía. Desde el día uno de junio comienza el considerado “periodo de alto riesgo” de incendios forestales en Andalucía por lo que queda prohibido el uso del fuego y el tránsito de vehículos a motor en los espacios forestales y su área de influencia, es decir, en una franja de 400 metros alrededor de estas zonas.

Por tanto, no estará permitido realizar barbacoas ni siquiera en lugares habilitados para tal fin (áreas recreativas o de acampada). En estos meses tampoco se podrán hacer quemas agrícolas o de restos vegetales. El objetivo no es otros que evitar que una negligencia o descuido pueda provocar un incendio forestal durante una época en la que, por sus características meteorológicas adversas, un siniestro que no se ataje a tiempo puede acarrear consecuencias graves para el medio natural.

En lo que va de año el dispositivo Infoca ha realizado un total de 243 intervenciones en terrenos forestales, de las que el 83,54% (203) han sido conatos, afectando a 252,75 hectáreas de superficie, y el resto incendios. Además de estas actuaciones se han producido 6 en terrenos urbanos y 36 en agrícolas.

La orden contempla la posibilidad de establecer excepciones pero siempre bajo autorización expresa y previa de la correspondiente delegación territorial de la Consejería. En este caso podría encontrarse permisos concretos para el uso de barbacoas únicamente en establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.

En lo que respecta a la utilización de vehículos a motor, sólo se permite en algunas circunstancias como el uso de las servidumbres de paso, la utilización de vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios, los servicios ecoturísticos autorizados o la celebración de romerías, entre otros.

Desde la dirección operativa del Plan Infoca se insta a los ciudadanos a mantener actitudes prudentes cuando estén en contacto con la masa forestal. De igual forma, solicita su colaboración para que en el caso de observar comportamientos negligentes o sospechosos avisen a través del teléfono de emergencias 112.