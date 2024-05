Periodistas católicos se dan cita en Jaén para participar en las I Jornadas de Comunicación

La Casa de la Iglesia se convirtió el epicentro de este encuentro de comunicadores católicos, que desarrollan su labor profesional en distintos Medios de Comunicación y que llegaron hasta Jaén para hablar de Periodismo en la Iglesia y de la figura del Beato Manuel Lozano Garrido, el periodista linarense.

Monseñor Chico Martínez abría las Jornadas dirigiéndose a los periodistas y dándoles la bienvenida a la provincia de Jaén, para, después, destacar la labor que llevan a cabo en pro de una sociedad más libre y mejor informada: “Vuestra presencia aquí no solo nos enriquece, sino que también subraya la importancia crucial de vuestra labor en la sociedad, ya que desde vuestro particular ámbito de trabajo, ponéis lo mejor de vosotros mismos, no solo en lo profesional, sino que le añadís el valor extra de vuestro ser cristiano”, expresaba Don Sebastián. A la vez, los animaba en su tarea como parte, también, de su misión evangelizadora: “Como periodistas católicos, tenéis la oportunidad única y la responsabilidad de ser portadores de esperanza y verdad. A través de vuestra labor, en cualquier de vuestros ámbitos profesionales podéis ayudar a construir puentes de entendimiento y reconciliación en un mundo a menudo dividido”.









La primera de las conferencias estuvo a cargo de José Gabriel Vera, Director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, quien ofreció una comunicación sobre la necesidad de la información en el ámbito de la Iglesia, con una ponencia que se desarrolló bajo el titulo: “ Comunicación e Iglesia. Nunca digas nunca jamás” en la que quiso subrayar los retos de los periodistas que se dedican a la información de las Diócesis, animando a comunicar la labor que se lleva a cabo en las parroquias, en la Diócesis, en todos los ámbitos a toda la sociedad. Y en este sentido, hacerlo en primer lugar a los que participan activamente en la vida de la fe, para después llevar ese mensaje a aquellas personas más alejadas de la Iglesia.

La jornada concluyó con una visita guiada a la Catedral, que explicó, con maestría, el Dean de las Catedrales, D. Francisco Juan Martínez Rojas.









El sábado, era la periodista y corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, quien abría la segunda jornada. Una sesión a la que acudieron el Presidente de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Lorca Planes, Obispo de Cartagena y el Obispo responsable de los Medios de Comunicación en la Asamblea de los Obispos del Sur, Monseñor Orozco Mengíbar.

La periodista experta vaticanista, quiso trasladar su labor al frente de la corresponsalía de COPE en la ciudad eterna y en particular su trabajo cubriendo la información del Papa. Eva dijo del Santo Padre que “el papa tiene la fuerza de aquel pescador de Galilea”, a pesar de sus limitaciones físicas a causa de la edad. Hilvanado su exposición con la figura del Beato Lolo, de quien el propio Francisco habló en su mensaje con motivo de las Comunicaciones Sociales en el año 2021, lo ha mostrado como ejemplo de periodista que trabaja por y en la verdad.

Eva ha subrayado la agenda cargada de eventos del Sucesor de Pedro, en la que dedica mucho tiempo a atender y a escuchar a quien recibe. “El Papa no hace planes a largo plazo”, ha afirmado, a la vez que ha querido trasladar a los comunicadores reunidos que Francisco pide a los periodistas “mancharnos los zapatos, conocer la verdad, contarla al mundo. Y hacerlo con una mirada impregnada de misericordia con la que ver el mundo y trasladar un mensaje comprensivo y cargado de humanidad”. “El gran proyecto fe Francisco es retornar a la sencillez a la alegría del Evangelio”, ha concluido.









La segunda parte de la mañana la ha ocupado una mesa redonda en la que el presidente de UCIPE, José Manuel Legorburu ha conversado con el Premio de Periodismo Lolo de este año, Fernando Bonete, han charlado sobre “No solo lifestyle, gastro y bailes. El impulso de la divulgación en rrss”. Bonete, periodista y divulgador cultural, con más de 500 mil seguidores en Instagram ha realizado un análisis profundo sobre el papel de las Redes Sociales en la actualidad, y cómo la Iglesia puede “aprovechar el poder de mediación de las Redes a favor de la Iglesia”. La entrega del Premio de Periodismo Lolo ha Fernando Bonete ha puesto el punto y final a la mañana.

Una visita cultural a Úbeda y Baeza llevará a estos periodistas reunidos en Jaén descubrirán o redescubrirán estas ciudades patrimonio de la humanidad.