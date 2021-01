La ocupación hotelera en Jaén se hunde. Apenas alcanza el 7%

La patronal TurJaén ha hecho un llamamiento público a los políticos para que rescaten al sector de alojamientos, el más perjudicado del país por los contínuos cierres perimetrales y los nulos desplazamientos, lo que están llevando a la quiebra al sector alojativo. Ruina total y debacle del sector sin precedentes. Así define la patronal empresarial jiennense, la Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén, tras los datos de ocupación del sector tras el periodo navideño y que se sitúan en una media provincial de un 7%.

NO CUBREN GASTOS

“Con estas cifras ni siquiera se cubren gastos y la situación es insostenible, más aún con todo lo acumulado desde que empezara la pandemia hace ya diez meses”, afirman desde la junta directiva. TurJaén pone de manifiesto que “ya no hay más oxígeno, estamos agonizando en la UCI absolutamente desangrados y totalmente desasistidos por las administraciones, que siguen sin querer entender que al no haber desplazamientos nuestro sector está muerto porque nosotros no vivimos de lo local, sino de los foráneos”.

La Navidad ha sido "terrible" para el sector ya que no ha habido desplazamientos familiares y los representantes de negocios ejercen el teletrabajo a distancia “por lo que no alquilamos salones, ni habitaciones ni nada. Estamos muertos y las previsiones para enero y febrero son nefastas”,aseguran desde TurJaén. Al hilo de esta situación desde la patronal recuerdan que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos está demandando a las administraciones la exoneración de impuestos como el IBI, el IAE y la tasa de residuos, entre otros, así como la bonificación completa de las cuota de la seguridad social y la bajada del IVA.

PIDEN UN PLAN DE RESCATE

“Sin ingresos no podemos pagar impuestos” es una de las máximas del sector, que reclama también la suspensión de los costes fijos de potencia eléctrica, la ampliación del plazo de la moratoria en el pago de la devolución del principal en los créditos hipotecarios, anular los intereses de los préstamos ICO y actuar como en otros países que, además, ofrecen ayudas directas al sector. “Aquí se hacen mil fotos anunciando subvenciones que llegan a muy pocos porque piden requisitos difíciles de cumplir, mientras que en Alemania el Gobierno ofrece ayudas directas del 75% de la facturación con el fin de mantener la actividad y que no se destruya empleo”, aseguran desde TurJaén.

PROFUNDA CRISIS

El sector de alojamientos de la provincia señala que a su gremio "se le está dando la espalda" y recuerdan cómo ha habido ministros que han afirmado que “el turismo es un sector de bajo valor añadido, que hay que reducir el peso del turismo,y que los fondos europeos deben impulsar actividades no turísticas”, en palabras textuales de destacadísimos dirigentes políticos de nuestro país. “Con dichas declaraciones se retratan de lo poco que le importamosy demuestran que nos han abandonado”,dicen desde TurJaén.Los datos en EspañaLos datos de Jaén son el reflejo de una situación que en España y, según datos del INE de noviembre, ponen de manifiesto que el sector alojativo y de hoteles tuvo en 2020 un 50,4% menos de establecimientos abiertos que en 2019, habiéndose alcanzado picos con un 85% de establecimientos cerrados y momentos como el actual en el que los que permanecen abiertos se encuentran al 10% de ocupación.

DESPLOME DE LOS PRECIOS

A esto se suma que el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanza los 13,7 euros, con una bajada del 72,7% según el propio INE. Además, durante los 11 primeros meses de 2020 las pernoctaciones han disminuido un 72,9% con respecto al mismo periodo de enero a noviembre respecto al año anterior. Una debacle que, en el caso de Jaén, se hace más dramática por las cifras de ocupación e ingresos que habitualmente quedan aún más bajas que la media nacional y, además, teniendo en cuenta que en esta provincia el sector alojativo depende de familias y no de cadenas hoteleras ni grupos de inversión, lo que hace que estos establecimientos de carácter y tipología empresarial familiar no tenga "espaldas suficientes para soportar una crisis tan prolongada e en el tiempo"