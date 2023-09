Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: El español en el Congreso

El lenguaje es comunicación. Comunicación, entendimiento. Para lo cual necesita un emisor, un receptor, un canal, un contexto y un código. Conceptos básicos de la lingüística. Si me permiten, dilectos oyentes, lo explico "en y con" estas "palabras, divinas palabras ". Los emisores somos el trío que se pone delante de los micrófonos: don Antonio Agudo, don Ángel López y un servidor. Obviamente los receptores son ustedes que tienen a bien escucharnos cada semana. Utilizamos para nuestra relación un canal, las ondas, dentro de un contexto determinado que es la radio. Aunque a veces me afeen, con razón, que exagero las eses finales en estas alocuciones, queda fuera de toda duda que, aprueben o rechacen mis opiniones, me entienden, dado que compartimos el mismo código lingüístico. En nuestro caso las normas que rigen el español. Porque el idioma es semejante al tráfico. O convenimos todos en conducir por la derecha -allá los británicos con sus manías- y que la señal de "stop" significa "parada" o la circulación sería inviable, repleta de accidentes, muertos y caos. No estoy descubriendo nada que no dejara postulado el lingüista Ferdinand de Sausurre a finales del siglo XIX.

El lenguaje es comunicación, entendimiento. Por eso, la vieja aspiración humana de una lengua universal que utilicen todos los habitantes del planeta. Ése fue el intento del esperanto. En la actualidad la inteligencia artificial o los traductores instantáneos que tenemos instalados en nuestros móviles promueven el mismo afán, que nos entendamos. Salvo en España, donde nos gusta sobremanera complicar el asunto.

Artículo 3º del título preliminar de la Constitución -cito textualmente-:

"1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2.- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

No entiendo la necesidad de que el catalán, el euskera, el gallego -se pretende añadir el bable, el aragonés y el aranés- suplanten al español -prefiero esta denominación por cuestiones filológicas y políticas a la de castellano- en el Congreso de los Diputados. Comprendo la razón. Es el pago convenido por votos en la investidura. Un dislate semejante sólo sirve para alentar humoristas chorras como el del vídeo viral en el que traducen expresiones típicas del andaluz. El lenguaje sirve para unir, para transmitir un mensaje. Menos en España porque de entendimiento y comunicación nuestros políticos andan cortos, muy cortos.

Palabras, divinas palabras