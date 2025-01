El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén llevará a cabo 43 salidas con sus unidades móviles durante el mes de enero con el objetivo de garantizar el suministro de hemoderivados a los centros sanitarios. Estas unidades visitarán localidades como Andújar, Marmolejo, Linares, Torredonjimeno, Lopera, Bedmar y Baeza.

La Consejería de Salud y Consumo subraya la importancia de la donación de sangre para salvar vidas. Con el lema "Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos", se busca sensibilizar a la población sobre este acto solidario. Del total de donaciones, el 75% se destina al tratamiento de enfermedades, el 30% a cáncer y patologías hematológicas, un 20% al tratamiento de anemias, otro 20% a cirugías, quemaduras y trasplantes, más del 10% a enfermedades cardíacas, gástricas y renales, un 8% a accidentes y traumas, otro 8% a ortopedia y fracturas, y el 4% restante a partos y cesáreas.

Jaén refuerza su banco de sangre con 43 salidas móviles este enero

Gracias a estas donaciones, los hospitales públicos de Jaén pueden autoabastecerse, e incluso enviar componentes sanguíneos a otras provincias andaluzas cuando es necesario.

Para donar sangre, es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni infecciones agudas, no tener anemia y evitar prácticas de riesgo de contagio de enfermedades como hepatitis, sífilis o sida. Además, es obligatorio presentar el DNI y se recomienda no acudir en ayunas.

El proceso de donación es seguro y está supervisado por personal sanitario especializado. Antes de la extracción, se realiza una entrevista y un reconocimiento médico. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo de al menos dos meses entre cada donación. En el caso de la donación de plasma, se puede donar cada 15 días.

El Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Jaén tiene la misión de garantizar el abastecimiento de hemoderivados para los hospitales de la provincia, destacando su labor en transfusiones, autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, uso de componentes sanguíneos para fines no transfusionales y plasmaféresis terapéuticas.

Campaña "¡Eres su tipo!"

“El tipo de sangre que tienes no define el tipo de persona que eres: la generosidad y la solidaridad sí lo hacen. Cada vez que donas sangre, salvas varias vidas. Eres el match perfecto para miles de personas que necesitan tu ayuda. Así que no lo dudes. ¡Eres su tipo! Dona sangre, dona plasma, dona vida”, dice una de las piezas audiovisuales de la campaña, que los centros de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC) han empezado a difundir a través de sus perfiles en redes sociales.

La campaña se lanza en las fechas próximas a la Navidad porque es el momento perfecto para recordar, como hacen las piezas de la campaña, que “en cada donación love is in the air”, y “seas del tipo que seas, hay una persona que es tu tipo y está esperando tu match”.

“¿Seré su tipo? En la donación de sangre esa no es la cuestión”, recuerda otro de los videos, que insiste a los jóvenes en que hay pacientes con necesidades sanguíneas de todos los tipos y que sólo pueden salvar su vida o recuperar su salud gracias a donantes solidarios dispuestos a hacer match con ellos, en uno de los actos de amor más hermosos y desinteresados que existen.

Junto a los vídeos, la campaña también incorpora unos folletos en forma de móvil que simulan tener encendida una aplicación de citas donde dos personas hacen match. Estos folletos serán repartidos por los ocho centros de transfusión que integran la RAMTTC en las próximas colectas, y muy especialmente entre los jóvenes, a los que se invitará a grabar su propio vídeo animando a otros jóvenes a unirse a esta gran causa social.