El Govern balear saca músculo y presume de potencial deportivo en el Trofeo Princesa Sofía

El Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels se consolida como una pieza clave en la estrategia del Govern balear para posicionar el archipiélago como un destino deportivo de referencia mundial. El director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, ha destacado que albergar las mejores competiciones deportivas forma parte de la hoja de ruta del ejecutivo autonómico.

Una tierra de grandes deportistas

Ramonell ha presumido del gran momento que vive el deporte balear, asegurando que “nunca habíamos estado con tantos equipos” de diferentes disciplinas en la élite. El director general ha citado como ejemplos al RCD Mallorca en Primera División, al Palma Futsal como referente mundial, o los éxitos en baloncesto y voleibol, donde Baleares cuenta con equipos en la élite nacional. “Somos una pequeña tierra de grandes deportistas”, ha afirmado.

Somos una pequeña tierra de grandes deportistas" Joan Antoni Ramonell Director general de Deportes

El reto de las infraestructuras

A pesar del éxito, el director general ha reconocido que el crecimiento en la práctica deportiva plantea un desafío: “nos faltan infraestructuras deportivas”. Lejos de ser un problema, Ramonell lo interpreta como una señal del interés creciente de la ciudadanía por el deporte. Ha explicado que, aunque no es una competencia directa, el Govern ayuda a los ayuntamientos a mejorar sus instalaciones y gestiona centros como el velódromo Palma Arena y el Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares.

Nos faltan infraestructuras deportivas" Joan Antoni Ramonell Director general de Deportes

Sobre el Trofeo Princesa Sofía, Ramonell ha subrayado que alcanzar la 55ª edición es una clara demostración de la capacidad organizativa de las islas. “En Baleares somos grandes organizadores de grandes eventos deportivos”, ha señalado, mostrando su satisfacción por un evento que es “espectacular en directo y a pie de cancha”.