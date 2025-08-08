Importantes novedades para celebrar el 798 aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza

Imagen de la Virgen de la Cabeza tal y como procesionará el 12 de agosto en el 798 aniversario de su Aparición

Se acerca una fecha clave en el calendario de la provincia de Jaén: la Aparición de la Virgen de la Virgen de la Cabeza. Ya se van conociendo detalles de esta cita, y una de ellas es la imagen que lucirá la patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén este año en la procesión del 798 aniversario de la Aparición. El Obispado de Jaén ha autorizado la solicitud de la Cofradía Matriz para que la Morenita se presente únicamente con manto y coronas, sin portar atributos civiles ni militares.

De este modo, los fieles podrán contemplar a la Virgen de la Cabeza tal y como fue tallada por el imaginero Navas Parejo en 1944, resaltando la pureza de la escultura original.

La Cofradía Matriz y la comunidad de Padres Trinitarios, custodios del Santuario de la Virgen de la Cabeza, preparan los actos conmemorativos de esta efeméride, que recuerda la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, cuando el pastor Juan Alonso de Rivas encontró la imagen en un hueco entre dos grandes rocas de granito, cubierto de maleza, en la Sierra Morena de Andújar.

Este año, el obispo de Jaén, Sebastián Chico presidirá la Misa Pontifical que dará comienzo, en el exterior de la Basílica Santuario, a las 23,00 horas del 11 de agosto. A las 00,20 horas del ya 12 de agosto comenzará la organización de la procesión.

Según se ha informado desde la Diócesis de Jaén, a las 01,15 horas está prevista el traslado de la Virgen a las andas procesionales, mientras que su regreso se ha fijado para las 02,55 horas.