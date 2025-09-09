ICOMOS respalda la conservación del Ayuntamiento de Jaén frente al plan de venderlo como hotel de lujo

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo vinculado a la UNESCO, ha mostrado su apoyo a la conservación del Ayuntamiento de Jaén “por sus valores históricos, arquitectónicos y culturales”. La declaración llega tras la alerta presentada por el Grupo Popular contra la propuesta del alcalde, Julio Millán, de vender el edificio consistorial para transformarlo en un hotel de lujo.

El presidente de ICOMOS-España, Juan Carlos Molina Gaitán, subraya que cualquier actuación sobre el inmueble “ha de tener en cuenta su relevancia histórica, arquitectónica y cultural”. Se trata de un edificio que ha sido sede de la administración local durante más de un siglo y que, según los expertos, constituye uno de los monumentos más reconocibles de la capital.

El concejal popular Vicente Oya recordó que el cambio de uso “atenta contra la historicidad de un inmueble que pertenece a la memoria colectiva de los jiennenses”. Además, advirtió de que la transformación en un hotel de cinco estrellas obligaría a modificar la fisonomía del entorno, declarado Bien de Interés Cultural, ya que un proyecto de 140 habitaciones exige disponer de al menos 70 plazas de aparcamiento en pleno centro histórico.

La propuesta de Millán, que ni siquiera cuenta con el respaldo de su socio de gobierno, ya fue rechazada en el pleno municipal de mayo, donde la moción del PP para frenar la venta del inmueble recibió el apoyo de Jaén Merece Más y Vox.

“No podemos permitir que el principal símbolo de la vida administrativa y política de la ciudad se convierta en un negocio privado”, señaló Oya, subrayando el malestar de buena parte de la ciudadanía.

Apoyo y vigilancia de ICOMOS

Aunque ICOMOS reconoce sus limitaciones en la gestión directa, anuncia que trasladará la alerta a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para que estudie “las actuaciones pertinentes que aseguren la preservación del inmueble”.

El organismo internacional anima además al Grupo Popular a “continuar en la defensa de este bien”, un gesto que refuerza la presión ciudadana en defensa del patrimonio histórico y cultural de Jaén.