Fidel Castillo luchará por proclamarse campeón del Campeonato Italiano GT Endurance 2022

El piloto de Bujarkay, Hielo Samoyedo y Ascari, volverá a reunirse con su nuevo equipo SR&R este viernes 7 de octubre para participar en la última prueba del GT Endurance, que tendrá lugar el domingo 10 de octubre. En esta ocasión, se alternará el volante del Ferrari 488 Challenge Evo con sus nuevos compañeros: Francesco La Mazza y Alex Bacci, ambos pilotos muy experimentados. De hecho, Fidel ya tuvo la ocasión esta temporada de rodar junto a La Mazza en Pergusa, con quien consiguió un pódium.

Aunque el debut en su nuevo equipo fue apresurado sin apenas tiempo de entrenar, esto no impidió a Fidel ser una clave fundamental para lograr la victoria en Vallelunga el pasado 18 de septiembre. Los puntos de esta victoria sumados a los que ya poseía anteriormente, alzaron al piloto hasta la tercera posición de la tabla general, a escasos puntos del primer puesto.

Fidel acabará dónde empezó la temporada: en el Autódromo de Monza. Si bien, a causa de una cadena de complicaciones, su primera carrera no fue todo lo buena que se esperaba, el piloto tendrá la ocasión de redimirse. Se enfrentará de nuevo a este circuito con un nuevo equipo, un nuevo vehículo, mayor experiencia y la moral alta.

Fidel asegura haber entrenado duro para esta carrera: “Haber ganado la carrera anterior no nos garantiza ganar esta. La presión de la carrera anterior era bastante grande, en poco tiempo tuve que adaptarme al equipo y al vehículo sin haber tenido apenas ocasión de entrenar, y todo esto con el miedo de fallar a mi nuevo equipo. Ahora es bastante diferente, hemos entrenado mucho más, me siento más conectado con el equipo, que, por cierto, me ha recibido genial. Sin embargo, la presión sigue e incluso es mayor. La anterior victoria me volvió a situar como posible ganador del campeonato. Estoy a escasos puntos del primer puesto, y según como se dé la carrera este fin de semana, puedo alzarme con el título de Campeón Italiano GT 2022 en mi primera temporada en GT. Tengo claro que no va a ser fácil, pero lucharemos por ello. Tenemos la moral alta, pero no nos podemos confiar. Nos jugamos mucho.”

Desde aquí deseamos toda la suerte posible a Fidel para su última carrera. Estamos seguros de que hará una buena carrera y podrá sacarse esa “espinita clavada” de su último encuentro en Monza. Esperamos tenerle de vuelta con un nuevo trofeo para su colección.